Det er den hollandske dommer Björn Kuipers, der dømmer EM-finalen mellem England og Italien.

Men ud over at være en højt profileret topdommer lever han et helt andet liv uden for banen.

Kuipers er nemlig en efterhånden ret velstående forretningsmand, der snildt kunne lægge dommerlivet på hylden, hvis det var det, han ville.

Han er flere gange blevet nævnt som 'verdens rigeste dommer', og ifølge medier som spanske AS havde han i 2018 en formue på cirka 12,4 millioner euro – i underkanten af 100 millioner danske kroner. Men med succesen de seneste tre år må man forvente, at det beløb kun er steget.

Det er selvfølgelig ikke meget, hvis du sammenligner med de skyhøje millionlønninger, som spillerne, han dømmer søndag, kan tælle på bankkontoen, men ikke desto mindre er det et imponerende karriereforløb, Kuipers har skabt sig.

Kuipers har skabt sin formue på en hollandsk supermarkedskæde, der bærer hans efternavn – nemlig Jumbo Kuipers.

Her går det så godt, at kæden har overskud til blandt andet at sponsorere den hollandske Formel 1-stjerne Max Verstappen.

Og Jumbo er også medsponsor for Tour de France-storholdet Jumbo-Visma.

Jumbo Kuipers tæller næsten 500 butikker i hele Holland, og den internationale topdommer er også gået ind i frisørbranchen i et nyt forretningseventyr.

Danske EM-fans vil huske Kuipers for to danske kampe under denne slutrunde.

Kuipers stod i spidsen for gruppekampen mod Belgien, hvor han sammen med spillerne stoppede kampen i det 10. minut for at hylde Christian Eriksen. Den kamp tabte danskerne 1-2.

Til gengæld blev det til et glædeligt gensyn i kvartfinalen, da han dømte opgøret mod Tjekkiet, som sendte Danmark i semifinalen efter 2-1-sejren i Baku.