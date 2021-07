Danmark har med lørdagens sejr over Tjekkiet kvalificeret sig til semifinalen ved EM, og landsholdet har nu spillet fem kampe i slutrunden.

Potentielt har det givet mulighed for 450 spilleminutter til hver af spillerne, i og med at ingen af Danmarks kampe efter gruppespillet er gået ud i forlænget spilletid.

Men hvem af de 26 spillere i truppen har egentlig fået mest spilletid og været Kasper Hjulmands favoritter?



Tre spillere topper listen og har fået fuld plade. Foruden målmand Kasper Schmeichel gælder det Joakim Mæhle og Pierre-Emile Højbjerg.

De danske spillere har indtil videre haft fem kampe ved EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske spillere har indtil videre haft fem kampe ved EM. Foto: Liselotte Sabroe



Lige efter dem kommer Martin Braithwaite, der trods en position i angrebet med mange højintense løb kun er fem minutter fra at have spillet fuld tid.



Andreas Christensen efterfølger Barcelona-spilleren, mens den helt store vinder i form af uventet meget spilletid er Jannik Vestergaard.



Forsvarsspilleren var inden EMs begyndelse spået en reserverolle og startede også ude i åbningskampen mod Finland, men siden da har han stort set været på banen hele tiden.



I bunden kommer spillerne Mathias 'Zanka' Jørgensen og Robert Skov, der ligesom reservekeeperne Frederik Rønnow og Jonas Lössl ingen spilletid har fået.

Danmarks landshold er nu i EM-semifinalen efter sejren over Tjekkiet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks landshold er nu i EM-semifinalen efter sejren over Tjekkiet. Foto: Liselotte Sabroe



Værst for alle er det imidlertid gået for Anders Christiansen, der ikke nok med ikke at have fået nogen spilletid har måttet se sig selv være valgt fra kamptrupperne fire ud af fem gange. Der er dog ingen overraskelse i den del, da han kom med i EM-truppen på yderste mandat.



Du får her overblikket over spilletiden ved EM efter de første fem kampe. Forkortelsen iu betyder 'ikke udtaget'.

Fuld tid:

Kasper Schmeichel 450 minutter

Joakim Mæhle 450 minutter

Pierre-Emile Højbjerg 450 minutter

Næsten fuld tid:

Martin Braithwaite 90 + 90 + 85 + 90 + 90 = 445 minutter

Andreas Christensen 90 + 90 + 90 + 90 + 81 = 441 minutter

Simon Kjær 63 + 90 + 90 + 77 + 90 = 410 minutter

På banen det meste af tiden:

Jannik Vestergaard 27 + 84 + 90 + 90 + 90 = 381 minutter

Thomas Delaney 76 + 72 + 85 + 60 + 81 = 374 minutter

Godt med spilletid:

Mikkel Damsgaard 0 + 72 + 72 + 60 + 60 = 264 minutter

Yussuf Poulsen 90 + 61 + 60 + iu + 31 = 242 minutter

Jens Stryger Larsen 14 + 29 + 30 + 77 + 71 = 221 minutter

Daniel Wass 76 + 61 + 60 + 0 + 19 = 216 minutter

Kasper Dolberg 0 + 0 + 30 + 69 + 59 = 158 minutter

Mathias Jensen 47 + 18 + 5 + 30 + 9 = 109 minutter

Christian Nørgaard 0 + 29 + 18 + 30 + 30 = 107 minutter

Få minutter:

Jonas Wind 63 + 0 + 0 + 0 + 0 = 63 minutter

Andreas Cornelius 14 + 18 + 5 + 21 + 0 = 58 minutter

Andreas Skov Olsen 27 + 6 + 0 + 0 + 0 = 33 minutter

Joachim Andersen 0 + 0 + 0 + 13 + 9 = 22 minutter

Nicolai Boilesen 0 + iu + iu + 13 + iu = 13 minutter

Ingen spilletid:

Jonas Lössl 0 + 0 + 0 + 0 + 0 minutter

Frederik Rønnow 0 + 0 + 0 + 0 + 0 minutter

Mathias 'Zanka' Jørgensen iu + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 minutter

Robert Skov iu + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 minutter

Anders Christiansen iu + iu + iu + 0 + iu = 0 minutter

Uden for kategori: