Et par brækkede næser, en manglende tand og en hjernerystelse. Tv-værten Adam Holm tackler igennem, når han spiller fodbold.

Det fortalte han, da han var gæst sammen med Mark Strudal i B.T.s fodboldpodcast Fodbold FM, hvor et af temaerne var fodboldbanens dummeste svin. Hør podcasten nederst i artiklen.

Strudal og Holm har både spillet på samme hold og mod hinanden i Roskilde og været på fodboldskole sammen i England. Allerede dengang var Holm en hård hund på banen.

»Alle, der har spillet fodbold, ved, at man finder sine forcer. Og min har været at være forholdsvis fysisk. Jeg har brækket næsen et par gange, haft hjernerystelse og mangler også en tand, og det er alt sammen fra fodbold, men jeg har også tildelt i samme ånd, så der er folk, der ikke bryder sig om mig,« siger Adam Holm.

Studievært og debattør Adam Holm.

Før tv-værten Adam Holm slagtede politikere i 'Deadline' på DR2, gik det ud over modspillerne på fodboldbanen. Udover at have spillet med Mark Strudal har han vundet et danmarksmesterskab i syvmandsfodbold.

»I den sæson fik jeg to røde kort og syv spilledages karantæne. I finalen, hvor alle landsdelens hold mødes, blev jeg vist ud efter syv minutter, fordi jeg stemplede en i brystkassen. Nu sidder jeg og praler af det, men det var sådan, jeg spillede,« siger Adam Holm.

Adam Holm spillede med kælenavnet 'Gentile' opkaldt efter den italienske verdensmester og seksdobbelte italienske mester Claudio Gentile, der spillede i Juventus.

Sveriges Marcus Danielson blev tirsdag vist ud for denne grimme tackling på Ukraines Artem Besyedin.

I podcasten diskuterede gæsterne også den kontroversielle tackling i tirsdagens 1/8-finale mellem Sverige og Ukraine, hvor svenskernes Marcus Danielson blev smidt ud for en meget grov tackling i knæhøjde.

»Det er ikke, fordi man skal hylde grovheden og det feje 'for-kroppen-farlige spil', men jeg kan godt genkende den der tænding. Så de spillere, jeg har været tiltrukket af, har været Claudio Gentile og Roy Keane, selvom Keane spillede for det forkerte hold. Det er folk, der går ind i tacklingerne med fart,« siger Adam Holm.

Og selvom både Holm og Strudal er tiltrukket af fodboldbanens hårde hunde, så mener de også, at man skal kunne tage imod en tackling den anden vej.

»Gattuso fra Milan og Italien. Han var frygtelig. Steven Gerrard afskyede ham. Han var altid først inde med knopperne og brystede sig af at være den hårde mand, men når han så selv blev ramt, så kunne han jo optræde på Det Kongelige Teater,« siger Adam Holm.

Du kan høre hele podcasten herunder eller i din podcast-app. Vi taler også om Christian Eriksens betydning for landsholdet og om de to gæsters oplevelser og minder med landsholdet.