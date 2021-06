Det kræver flere forskellige ting, før Danmark kan ånde lettet op og se frem mod en EM-ottendedelsfinale.

Der er nemlig mange scenarier i spil forud for mandagens kamp mellem Danmark og Rusland, som kan sikre Danmark en plads videre.

Det, som lægger til grund for samtlige scenarier, er selvfølgelig, at Danmark sejrer over Rusland.

Men derfra er det op til resultatet i mange af de andre kampe om, hvordan Danmarks videre færd kommer til at se ud. B.T. forsøger at give dig overblikket herunder.

Det danske herrelandshold i fodbold spiller imod Belgien i Parken. Danmark - Belgien. Foto: Søren Bidstrup

Hvis Danmark skal have andenpladsen:

Danmark kan gå videre som toer i gruppen og slippe for at holde øje med de andre kampe i grupperne, hvis Danmark slår Rusland Belgien gør rent bord og vinder over finnerne.

Men det sker kun, hvis Danmark vinder med to mål eller flere og Belgien bare vinder eller omvendt, hvis Belgien vinder med mere end to og Danmark bare vinder.

Så vil Danmark, Rusland og Finland alle have tre point, men Danmark vil have en bedre målscorer end de to andre hold og dermed ende som toer. Og det er den mest rene og simple måde for Danmark at gå videre og derefter venter Wales.

Men det kan ende meget bøvlet, hvis Danmark skal til 1/8-finalen som treer i gruppen.

Det danske herrelandshold i fodbold spiller imod Belgien i Parken. Danmark - Belgien. Kampen er slut. Foto: Søren Bidstrup

Hvis Danmark skal videre via tredjepladsen:

Hvis nu Belgien og Danmark begge kun vinder 1-0 eller Finland ender med point fra kampen mod Belgien, så skal Danmark ud og holde øje med de andre gruppers kampe, og dermed bliver vi en del af 'bedste treer'-regnestykket.

Med søndagens resultater i baghovedet ser det noget kringlede 'bedste treer'-regnestykke således ud – hold tungen lige i munden:

Danmark har færre point end treeren i gruppe A, og der er derfor én færre chance for at ende som en af de fire bedste treere ud af i alt seks treere.

Inden Danmark møder Rusland tørner gruppe C sammen, heriblandt Ukraine og Østrig og med danskerbrillen på er det ideelt, hvis et af de hold leverer en storsejr over det andet. Så vil Danmarks chancer være bedre.

Ellers står den egentlig neglebidder-kampe frem til den 23. juni, hvor Danmark potentiel først aner, om de er købt eller solgt efter 23. juni klokken 22.45.

Danmark skal håbe på uafgjort mellem Kroatien og Skotland, da Kroatien vil ende treer i den gruppe med to point og dermed dårligere end Danmark i gruppe D.

Slovakiet skal i den ideelle verden vinde over Spanien, men en smal uafgjort kan nok også klare det, samt polsk nederlag til Sverige i gruppe E.

Derudover skal Frankrig vinde over Portugal i gruppe F og dermed med til at øge de danske chancer, hvis alt det førnævnte ikke har flasket sig. Men altså: Det nemmeste er bare, at Danmark gør arbejdet færdigt med en solid sejr over Rusland, mens Belgien samtidig slår Finland.