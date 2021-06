Hundredvis af ellevilde fans i blåt og hvidt stormede stadion, da den fodboldmæssige miniput Finland for første gang nogensinde kvalificerede sig til en slutrunde tilbage i november.

Tyg lige på den igen: For første gang NOGENSINDE.

Danmarks første EM-modstander debuterer lørdag aften i Parken, når de skal forsøge at drille de danske storfavoritter ved den første kamp i Gruppe B. Men selvom der ikke er mange, der øjner finnerne nogen nævneværdige chancer, så skal man ikke tage fejl af vores nordiske venner.

Mandskabet har nemlig for længst opfyldt befolkningens drøm med en kvalifikation til en slutrunde – med andre ord har Finland intet at tabe.

Men hvem skal de danske drenge så holde ekstra øje med? Hvor ligger deres svaghed? Og tror de selv på overraskelsen? B.T. har spurgt sportsjournalisten Ari Virtanen, der dækker landsholdet på Finlands største avis, Helsingin Sanomat.

Hvem er jeres største stjerne?

»Det må selvfølgelig være Teemu Pukki. Han har bevist sig som en dygtig målscorer i både Championship og Premier League, så det er vores største stjerne. Hvis jeg skulle pege på en anden, må det være Lukas Hradecky i målet.«

Hvad er holdets største styrke?

Der var folkefest i Finland, da Teemu Pukki og co. i november 2019 kvalificerede sig til nationens første fodboldslutrunde nogensinde. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Der var folkefest i Finland, da Teemu Pukki og co. i november 2019 kvalificerede sig til nationens første fodboldslutrunde nogensinde. Foto: LEHTIKUVA

»Styrken i holdet ligger i, at vi har virkelig gode målmænd. Vi har ikke haft så gode keepere i 20 år. VI råder over Lukas Hradecky, Jesse Joronen og Anssi Jaakkola, og det er virkelig en stærk trio. Men ellers ligger vores force i det defensive, hvor forsvaret generelt er ret solidt og længe har været holdets største styrke. Selvom det ikke er spillere, der tørner ud for de største klubber, så er de virkelig stærke og spiller godt sammen.«

Hvad er holdets største problem?

»Midtbanen er ikke det største problem, men det er ikke på samme niveau som forsvaret og angrebet. Hvis jeg skulle fremhæve et problem ved vores landshold, så er det, at de har det med ikke at reagere godt nok. Der bliver i perioder lavet to-tre fejl i træk, og det har været et problem i nogle kampe. Derudover spiller de egentlig godt, men der er øjeblikke, hvor holdet ikke reagerer godt nok i modgang, og det har det med at koste dyrt.«

Hvad er Finlands største frygt ved Danmark?

»Jeg synes, 'frygt' er et stærkt ord, og jeg tror ikke, der er noget, Finland som sådan frygter. Men selvfølgelig er Danmarks offensive kvaliteter lidt af en bekymring. Danmark har generelt en række offensive spillere, der er virkelig gode og hurtige, og det bliver svært at holde dem væk fra vores mål.«

Hvordan ser I jeres chancer mod Danmark?

»Den generelle folkestemning i Finland er, at vi realistisk set ikke får et eneste point i gruppen, men tager vi de optimistiske briller på, så er der mulighed for at få et par point. Der er nok ikke nogen, der tror, at Finland er i stand til at slå Belgien, men der er en lille chance for, at vi kan skabe et chokresultat mod Danmark eller Rusland.«

Hvem er jeres største stjerne uden for banen og hvorfor?

»Jeg tror ikke, der er nogen, som virkelig har et stort navn og eksempelvis har en stor tilstedeværelse på sociale medier, men der helt klart nogle, der er mere vokale i medierne som Lukas Hradecky og Paulus Arajuuri, der begge er vellidte og populære her i Finland. Et andet bud er Nikolai Alho, der virkelig har en interessant baggrund og haft en kort karriere i musikbranchen med sine egne sange, ligesom han har produceret sange med andre kunstnere.«

EM-braget mellem Danmark og Finland skydes i gang lørdag klokken 18.