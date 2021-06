Det var slemt nok i sig selv at sidde langt væk fra og se, hvad der skete med Christian Eriksen.

For hans danske landsholdskammerater, hans venner, var det et syn, de fik helt tæt på. Så traumatisk, at de slog ring om Christian Eriksen, så ingen kunne se deres ven. Længe kæmpede læger for at få Eriksen tilbage, og da de gik ud ad Parken, var han i live.

Men det ændrer ikke på, at de danske landsholdsspillere i omklædningsrummet var rystede. Og de kommende dage skal det bearbejdes med professionel hjælp.

»Det er altid sådan, uanset hvor sådan en ting sker henne, at der vil være mulighed for krisehjælp og for samtaler. Vi samler godt op på det i aften og bruger de næste par dage på at bearbejde det så godt, vi kan. Det er der professionelle, der også er en del af,« siger Kasper Hjulmand.

Det danske landshold skal tilbage i lejren i Helsingør, mens Christian Eriksen bliver på Rigshospitalet. Og deroppe på Hotel Marienlyst bliver det nok næppe til meget nattesøvn.

Til gengæld skal landsholdsstjernerne udnytte det tætte forhold, som de altid har haft, og som de viste på banen i Parken.

»Samtidig er vi tæt sammen, så vi håndterer det på den måde, hvor det er meget vigtigt, at hver enkelt får bearbejdet det så godt, vi kan,« siger Hjulmand.

Det danske landshold har indtil videre aflyst de presseaktiviteter, der skulle have været søndag formiddag i landsholdslejren.