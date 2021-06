Fest i gaderne, millioner af seere og rød-hvide farver overalt.

Interessen for det danske fodboldlandshold og EM-slutrunden generelt er massiv, og det kom i den grad også til udtryk torsdag morgen.

Her blev der åbnet for billetsalget for dem, der gerne vil se en af de resterende EM-opgør på storskærm i København, og lynhurtigt sad 45.000 danskere i en voldsom kø.

»Man må sige, at der virkelig har været stor interesse, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for,« siger Ulrich Ammundsen, der er Host City Manager ved Copenhagen Euro 2020, til B.T.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Nogle timer senere kunne man konstatere, at de gratis billetter var blevet revet væk.

På Ofelia Plads, hvor der vil være plads til 1.000 personer, er der således udsolgt til samtlige 14 kampe, der altså også indbefatter lørdagens brag mellem Danmark og Wales.

Langt de fleste kampe er også udsolgt til kampene på Kvægtorvet ved Øksnehallen, men her er der fortsat billetter til et par af ottendedelsfinalerne.

Men selvom der er stor glæde over den massive interesse, så forløb det hele ikke problemfrit.

Tekniske problemer betød nemlig, at køen med de mange tusinde danskere blev sat på pause.

»Der var noget teknik, der drillede. Det var noget med nogle browserne, der gjorde, at køen kom i uorden, og derfor satte vi den på pause, indtil der var styr på det. Og så kom vi ellers planmæssigt igennem,« fortæller Ulrich Ammundsen.

De to københavnske arrangementer har gennem gruppespillet også været plaget af tomme sæder.

»Det er en underlig udvikling. Og det er et generelt problem. Vi har haft op til 50 procent no-shows ved flere kampe, selvom der har været helt udsolgt af billetter. Selv til Danmarks kamp mod Finland havde vi kun 1.000 på plads, selvom vi har plads til 1.200,« fortalte Kevin Helsinghof, der er kommerciel direktør i DGI Byen og ansvarlig for fanarrangementet ved Øksnehallen på Vesterbro, tidligere på måneden.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Men det håber man nu, der er kommet mere styr på til de afgørende EM-kampe.

»Vi har kunne forbedre, at det nu bliver et stående publikum begge steder. På den måde undgår vi tomme sæder, og det giver også lidt mere en fodboldstemning. Så håber jeg på, at oplevelsen bliver endnu bedre,« siger Ulrich Ammundsen, der dog indrømmer, at man nok ikke helt kan undgå 'no-shows'.

Det har de dog fundet en løsning på.

I det tilfælde vil de nemlig frigive billetter, når fløjten lyder og kampen er gået i gang.

I første omgang ser man hos Copenhagen Euro 2020 rigtig meget frem til lørdag aften, hvor de danske drenge skal forsøge at spille sig videre til kvartfinalen, når de møder Wales på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

»Der er et fuldt program på lørdag. Vi arbejder også på at lægge noget ekstra ind, og vi har nogle ting i støbeskeen,« slutter Ulrich Ammundsen.