Joakim Mæhle var on fire i hele kampen mod Wales.

Selv i overtiden var han stadig fyldt med energi, og han overspurtede sin direkte modstander Harry Wilson i sådan en grad, at udskiftede Thomas Delaney røg ud af sit sæde i bar begejstring og i sjov bad sin holdkammerat om at slappe af.

Wales-spilleren fik rødt kort for at komme for sent på Joakim Mæhle.

»Han er højrebenet venstre back, og det får han brugt til sin fordel. Han har en motor, der er helt vild. Da det røde kort bliver begået, er jeg ude at sige til ham: 'Slap nu af, altså. Der er fem minutter tilbage, vi fører 3-0. Husk, at du skal ud og løbe i morgen', siger Thomas Delaney i højt humør og konstaterer så om Mæhle:

Thomas Delaney måtte lige sige nogle ord til Mæhle.

»Han er et godstog derude.«

Joakim Mæhle fra den lille jyske by Østervrå har taget alle med storm under dette EM og er utvivlsomt blandt de bedste spillere blandt alle under slutrunden.

Den slags kan Joakim Mæhle sagtens håndtere, mener Delaney.

»Han er nordjyde, så han tager det hele stille og roligt. Han har også udviklet sig som person. Han er outstanding. Jeg ved ikke, om I ser det efter kampen, men han løber også rundt og laver 'Fenerbahce' til alle ender,« siger han om Mæhles hilsen til alle de danske fans på stadion i Amsterdam.

Efter kampen var flere af spillerne ude for at sige tak for støtten ved at give trøjer ud, og der var også typer som Martin Braithwaite, der gik fra banen uden noget som helst tilbage af spillertøjet.

Trøjen røg, shortsene røg og måske også flere beklædningsdele.



»Ja. Jeg klarede den nogenlunde sobert i hvert fald,« lyder det fra Delaney iført en langærmet trøje.

»Der var bare en fantastisk stemning i dag, altså. Jeg har en følelse af, at hvis Holland havde åbnet for fuld kapacitet, havde der også været de der omkring 60.000, der kan være her. Det er helt fantastisk, og jeg håber, at danskerne hjemme i Danmark også får en fest.«

I Holland er der ikke tvivl om, hvem der forlader dansegulvet sidst.