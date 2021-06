Vejen til EM-semifinalen er asfalteret for Danmark. Og så langt kommer de også – mindst!

»Jeg tror, Danmark kommer i semifinalen, når man kigger på den halvdel, vi er kommet i,« siger eksempelvis Preben Elkjær til Viasat.

Men hvordan forholder landsholdsspillerne sig til de positive forudsigelser – og til den gunstige lodtrækning, som gør, at Danmark undgår kæmpe fodboldnationer som Frankrig, Portugal, Italien, Belgien, Spanien og enten Tyskland eller England på vejen mod en eventuel semifinale.

»Det tror jeg også, vi gør,« lyder det bramfrit fra Thomas Delaney på spørgsmålet om, hvorvidt han er på linje med Preben Elkjær.

Midtbanespilleren trækker dog kort efter i land med et Elkjær'sk gavtyvesmil.

»Har jeg sagt, at vi gør det?!?« udbryder Delaney nemlig, da han bliver bedt om at uddybe, hvorfor han tror, at Danmark spiller sig i semifinalen.

»Jeg sagde, at jeg tror, vi slår Wales,« korrigerer midtbanekrigeren grinende:

»Vi skal bare være enige, inden jeg læser, at vi vinder EM senere i dag.«

Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Russia v Denmark - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 21, 2021 Denmark's Joakim Maehle celebrates scoring their fourth goal with Thomas Delaney and Christian Norgaard

Herefter tager den rutinerede Dortmund-spiller den alvorlige mine på, uddyber sine tanker om Wales-kampen i 1/8-finalen på lørdag, som lige nu er landsholdets fokus.

»Jeg tror, at vi måske har større respekt for Wales, end hvad menigmand har. De har gode spillere. Det er et hold, som ud af ingenting kan skabe problemer. Men jeg ser også os have gode chancer og være et bedre hold. Så jeg tror også, at vi går videre,« siger Delaney.

Vinder Danmark over Wales, venter formentlig formstærke Holland, som skal møde Tjekkiet i 1/8-finalen, i kvartfinalen.

»Vi er et godt hold, vi spiller god fodbold med en god stil, som er grundlagt for mange år siden under Hareide med et stabilt niveau, som er blevet viderudviklet af Hjulmand. Jeg har en følelse af, at vi er bedre end Wales. Holland er et af de store hold for mig, men lad os snakke om dem, når vi har slået Wales,« siger Thomas Delaney.