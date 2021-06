Anmeldelserne er noget lunkne, men måske kan Alphabeats EM-sang vokse i takt med dansk succes på banen?

Det er håbet i den danske landsholdslejr, hvor »Danmarks Dynamite-drenge i red and white« er begejstrede for 'Danmarks Dynamite' og giver roser til holdkammeraternes sangindsats på nummeret.

»Jeg synes, den er catchy. Den vokser, for hver gang man hører den. Vi har ikke nået at høre den så mange gang endnu. Jeg kan se, at den får ros i medierne, så det er dejligt at se, at de tager godt imod den, når vi laver noget med et band. Så må vi se, om ikke også den vokser blandt danskerne i løbet af sommeren. Det kunne være fint med en sang, som bliver sunget blandt danskerne,« siger Christian Nørgaard.

Den nye EM-sang åbner med Kasper Schmeichels skønsang i første vers, hvor også Pierre-Emile Højbjerg og Yussuf Poulsen synger med. Resten af landsholdsspillerne brøler med i omkvædskoret med en ydmyg Thomas Delaney iblandt. Han stikker lidt kærligt til den sangglade landsholdsmålmand.

Foto: Anders Kjærbye Vis mere Foto: Anders Kjærbye

»Det kan ikke overraske nogen, at det er Kasper Schmeichel, der har stået forrest i den trio, der har sunget. Jeg har aldrig hørt de andre synge. Jeg tror, Kasper har taget det hele. De gør det godt. Jeg er godt tilfreds. Jeg var langt tilbage i baggrunden, for skønsang kommer ikke ud af min mund,« indrømmer Delaney og fortsætter:

»Det er sjovt, men vi startede lidt som Bambi på glatis, og vi sang alt for højt, men så kom der lidt bedre stemning, og vi fik skrålet lidt mere igennem. Det var en langsom start. Alphabeat skulle kæmpe lidt med at få noget brugbart ud af os, men til sidst blev der leveret både luftguitar, dans og skrål.«

Hvad synes du om sangen?

Trods roserne fra landsholdsspillerne skriver Alphabeats nye EM-sang sig ikke ind i historien over de bedste slutrundesange. Det skriver flere af dagbladenes musikanmeldere, efter at 'Danmarks Dynamite' fredag er blevet offentliggjort.

Alphabeat siger dog, at de tager reaktionerne med ophøjet ro, og roser landsholdet for deres indsats og særligt Christian Eriksen, som skulle fyre den af i videoen, som endnu ikke er ude:

»Der opstod så meget magi under de videooptagelser. Vi var helt høje af ren optur, da vi var færdige! Hvem havde turdet håbe på, at Christian Eriksen frivilligt brød ud i en luftguitarsolo,« lyder det fra Alphabeat.