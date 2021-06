Udadtil har både DBU-toppen og landsholdsspillerne holdt masken og været så vidt muligt diplomatiske.

Reaktionerne på det valg, de stod over for, da Christian Eriksen kollapsede på banen før pausen mod Finland, har været, at hverken forbund eller DBU følte sig presset af UEFA til at træffe valget om at fortsætte kampen lørdag aften.

Mulighederne var tre – enten at spille kampen til ende lørdag, dukke op og genoptage opgøret søndag klokken 12 og ellers blive taberdømt 0-3.

Spillerne kunne ikke overskue at køre hjem fra Parken lørdag aften med en vens nærdødsoplevelse i rygsækken for derefter at falde i søvn og gøre sig kampklar på rekordtid morgenen efter, og derfor var det eneste alternativ i deres øjne at gøre kampen færdig, så de alle kunne komme videre.

I små bidder er der efterfølgende blevet udtrykt utilfredshed over det ultimatum, spillerne fik.

»Vi blev stillet i en position, som jeg personligt ikke selv føler, at vi skulle have været stillet i. Vi havde to valgmuligheder – at komme tilbage dagen efter klokken 12 og spille eller spille videre med det samme. Det krævede nok, at der var nogen højere oppe end os, der sagde, at det her ikke var tiden til at træffe en beslutning, og måske vi lige trækker vejret og venter til i morgen med at træffe en beslutning,« sagde Kasper Schmeichel på pressemødet mandag.

»Sket er sket. Forhåbentlig lærer de af det her,« tilføjede landsholdsmålmanden så på venlig vis.

Stemningen er dog en helt anden, når B.T. har talt med en række kilder både på og omkring landsholdet.

Kasper Hjulmand og Peter Møller mener ikke, at kampen mod Finland burde være spillet.

Spillerne er decideret rasende på UEFA og kalder det fuldstændig uforståeligt, at det europæiske fodboldforbund bad dem om at træffe en beslutning i en tilstand af chok. De følte sig både som en brik i et større puslespil og pressede, selvom historien derude er en anden.

Manden med ultimatummet til spillerne var UEFAs delegerede Theodore Theodoridis, generalsekretær i UEFA. Ifølge B.T.s oplysninger sad grækeren med det store ansvar i VIP-loungen i Parken, da Christian Eriksen faldt om og fik hjertestop.

Theodoridis blev herefter gelejdet ned til omklædningsrummet, hvor han varetog UEFAs arbejde og gav det danske landshold de tre valgmuligheder.

I dag har både landstræner Kasper Hjulmand og fodbolddirektør Peter Møller udtrykt, at de fortrød, at kampen blev spillet færdig allerede lørdag, og det kom oven på denne opsang fra Peter Schmeichel, landsholdsmålmandens far.

»Så sker noget så forfærdeligt som det her, og UEFA giver spillerne to muligheder. Enten at gå ud og spille de godt og vel 45 minutter af kampen nu eller komme tilbage og spille kampen i dag klokken 12.00. Hvad for en mulighed er det?« sagde han til BBC Radio Live 5 og fortsatte:

»Så skulle man tage tilbage til sit hotel, der i Danmarks tilfælde ligger 45 minutter væk. Man går tilbage, man kan ikke rigtig sove. Man sover måske ikke, for at have set en så traumatisk oplevelse som det har jo en kæmpe påvirkning på én. Og så vågne op og være ved holdbussen klokken otte om morgen og spille kampen. Det var ikke en mulighed, og det var en tåbelig beslutning af UEFA. De skulle have forsøgt at finde et andet scenarie og vise lidt medfølelse. Det gjorde de ikke,« sagde en rasende Peter Schmeichel.

Mandag aften har UEFA sendt denne meddelelse ud:

»UEFA er sikker på, at det behandlede forløbet med største respekt for den følsomme situation og spillerne. Det blev først besluttet at genoptage kampen, efter at de to hold ønskede at færdiggøre kampen samme aften,« siger UEFA i en udtalelse til Reuters.

Tilbage står, at Danmark tabte kampen 0-1, og showet er gået videre. Men frustrationen bobler hos de danske landsholdsspillere.