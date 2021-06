Regeringen har besluttet, at der må komme 25.000 tilskuere til EM-fest i Parken i stedet for de oprindelige 15.900.

Men det kan DBU ikke nå til lørdagens åbningskamp mod Finland. Det fortalte Jakob Jensen, der er administrerende direktør i DBU, torsdag morgen.

Nu har Dansk Boldspil-Union meldt ud, at de mener, at den politiske beslutning er truffet alt for sent. Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

Trods den sene udmelding fra Christiansborg, så ser Jakob Jensen meget positivt på nattens gode fodboldnyhed.

»Sommerens EM-slutrunde er den største sportsbegivenhed på dansk grund nogensinde. Derfor har vi i mere end et år arbejdet for at få flest mulige fans på stadion, ligesom vi hele tiden har haft sigte på at distribuere flest mulige af billetterne til vores fans.«

Nu gælder det om at få Parken gjort klar til kampene mod Belgien og Rusland samt til den ene 1/8-finale, der skal spilles i København.

»Vi ønsker alle at få så mange fans til EM-kampene – så hurtigt som muligt. Men beslutningen er truffet så sent, at det ikke er muligt at indføre de nye rammer til kampen mod Finland om blot to dage. Til den kamp er fordelingen af de 15.9000 allerede så langt, at vi ikke kan få 9.000 flere fans ind og stadig leve op til de gældende regler. Vi vil nu arbejde hårdt for at få flere på stadion til de øvrige EM-kampe i Parken.«

Såfremt UEFA godkender tilskuerantallet og den øvrige praktik kan gå i orden, vil DBU senere melde ud, hvordan ekstra billetter vil blive fordelt. Blandt andet via Herrelandsholdets fanklub og blandt de fans, der tidligere har købt og mistet billetter til EM-kampene.

Flertallet i Folketinget har bedt DBU undersøge muligheden for at lukke flere tilskuere ind i Parken, og hvornår det i så fald kan lade sig gøre.

Danmarks anden gruppekamp mod Belgien spilles den 18. juni, mens Rusland-kampen afvikles den 21. juni.