Der er nyt om Christian Eriksens tilstand.

Den danske playmaker skal have indopereret en hjertestarter. Det melder DBU på Twitter.

'Landsholdslæge Morten Boesen har løbende været i dialog med Christian Eriksen og lægestaben på Rigshospitalet og har seneste status,' fremgår det af opslaget.

»Efter at Christian har gennemgået diverse hjerteundersøgelser, er det blevet besluttet, at han skal have indopereret en hjertestarter, en såkaldt ICD-enhed. Dette giver man efter hjertestop udløst af hjerterytmeforstyrrelse,« siger Morten Boesen, der er landsholdslæge.

Christian Eriksen kollapsede kort før pausen i lørdagens kamp mod Finland i Parken, da han fik et hjertestop.

I adskillige minutter holdt Danmark vejret, da det var usikkert, om den 29-årige Inter-spiller ville overleve.

Det gjorde han heldigvis, og efter nogle dage med meldinger om, at hans tilstand var stabil, og at han efter omstændighederne havde det godt, er der nu yderligere nyt om, hvad der skal ske med landsholdsstjernen.

»Christian er helt afklaret med beslutningen, og planen er forelagt kollegaer nationalt og internationalt, som alle entydigt anbefaler det samme,« fremgår det også af Morten Boesens udmelding.

»Vi opfordrer til at give Christian og familien ro den næste tid.«

Nyheden kommer få timer inden, at Danmark skal møde Belgien i Parken.

Opgøret sparkes i gang klokken 18. Du kan følge opgøret live her på bt.dk.