Skal man tro DBU's kommunikationschef Jakob Høyer, er det sidste ord i den verserende 'halstørklædesag' sagt.

»Søndag kommenterede både Åge Hareide og Peter Møller på det. Her blev der sagt det, der skal siges,« lød Jakob Høyers svar på B.T.'s spørgsmål om, hvad idéen egentlig var med, at han ønskede, at landstræneren efter den vitale sejr i EM-kvalifikationen over Schweiz i Parken forleden skulle iklædes et rødt/hvidt landsholdstørklæde.

TV-billeder har dokumenteret, at Åge Hareide blev irriteret over Jakob Høyers stunt.

»Jeg har sagt nej til andre. Derfor siger jeg det samme til dig. Årsagen til at jeg ikke ønsker at sige mere er, at vi nu har fuld fokus på kampen i morgen mod Luxembourg,« sagde Jakob Høyer.

Landstræner Åge Hareide ved fodboldlandsholdets pressemøde på Aalborg Stadion mandag 14. oktober 2019.

Danmark vs. Luxembourg Danmark og Luxembourgs fodboldlandshold har mødt hinanden sammenlagt 10 gange.

Danmark har i disse opgør vundet otte gange.

To kampe er endt uafgjort.

Sidst de to hold mødtes 11. juni 2003 i Luxembourg, vandt Danmark 2-0.

Tirsdag aftens kamp spilles i Aalborg og betegnes som en 'international friendly', eftersom der ikke er andet på spil end æren.

På pressemødet i Aalborg nævnte Åge Hareide ikke 'halstørklædesagen' med et eneste ord.

Til gengæld så han ingen problemer i at kommentere den forestående opgave mod Luxembourg.

»De har de seneste år forbedret sig meget. For eksempel har de i gruppespillet til EM-kvalifikationen spillet lige op med Ukraine. Det er et hold, der nok skal give os en god match, og det er det, vi er på jagt efter,« sagde Åge Hareide, der ikke ville afvise, at hasteindkaldte Lucas Andersen og Lasse Nielsen får spilletid.

»Lucas har spillet godt det seneste stykke tid, og han er en interessant spiller. Hvad angår Lasse, har han været med på landsholdet tidligere. Han spiller nu i Malmø FF, og jeg vil gerne se, hvordan han har udviklet sig,« sagde Åge Hareide.

Han ønskede ikke at fortælle Danmarks startopstilling mod Luxembourg.

Men den afsluttende træning signalerede, at den kan komme til at se således ud:

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Jørgensen, Peter Ankersen - Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen - Robert Skov, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite.

Danmarks landstræner Åge Hareide sammen med sin trænerassistent Jon Dahl Tomasson ved fodboldlandsholdets træning på Aalborg Stadion mandag aften.

Efter den danske sejr har Åge Hareide valgt at give Yussuf Poulsen en fridag, så han kan få mulighed for at få mere tid end forventet med sin blot tre uger gamle søn.

Den opsigtsvækkende disposition blev på mandag eftermiddags pressemøde i Aalborg fulgt op med et spørgsmål fra en af de deltagende journalister, der gerne ville høre målmand Kasper Schmeichel om, hvorfor han er blevet i landsholdslejren for at spille en reelt set ligegyldig kamp mod Luxembourg.

Kasper Schmeichel ved pressemødet i Aalborg forud Danmarks testlandskamp tirsdag aften mod Luxembourg.

»Det er et ubehageligt spørgsmål. Vi spillere ligger hjerte og sjæl i at spille alle kampe. Der er ikke mange i en karriere, så jeg kunne ikke forestille mig at tage hjem,« sagde Kasper Schmeichel.

Samtidig med Danmarks kamp mod Luxembourg duellerer Schweiz og Irland mod hinanden i EM-kvalifikationen.

Her vil irsk pointerobring betyde, at Danmark selv kan afgøre sin EM-skæbne i de to afsluttende gruppespilskampe mod Gibraltar 15. november i Parken og tre dage senere i Dublin mod Irland.

I øvrigt var hele det danske træningspas på Aalborg Stadion åbent for publikum, der fik mulighed for både at tale med spillerne og få udvidet såvel autograf- som selfiesamling.