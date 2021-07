Drømmer du om at kunne støtte de danske drenge i semifinalen på Wembley i London? I så fald bliver du desværre slemt skuffet.

Medmindre du allerede er bosiddende i Storbritannien.

For strenge indrejseregler i England gør nemlig, at danske fans ikke kan rejse til England uden at skulle gå i isolation i hele 10 dage efter ankomst.

Men det stopper dog ikke DBU i at forsøge at skabe en rød-hvid fest i det engelske.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det, vi står overfor, er, at vi skal have mobiliseret alle danskere, der bor i Storbritannien. Vi har 5.000 billetter til danskere, men vi må ikke flyve nogen ind. Det kan ikke lade sig gøre,« siger kommerciel direktør i DBU, Ronnie Hansen, til B.T. og fortsætter:

»Derfor har vi har brug for, at alle danskere, der bor i Storbritannien, fører faklen videre for alle de fantastiske danske fans, der indtil videre har båret det her hold igennem slutrunden.«

Det danske landshold har mærket en massiv opbakning igennem hele slutrunden – både i København, Amsterdam og senest lørdag aften i Baku.

Og derfor går DBU da også all in på at få skabt en rød-hvid fest i London, når Danmark onsdag skal forsøge at spille sig i en historisk EM-finale.

»Vi tror så meget på Danmark, at vi i forvejen har sendt trøjer og flag til England, så det kunne nå at komme frem til kampen. Vi har sørget for alt materiale derovre, så danskerne i England har alle muligheder for at støtte holdet,« forklarer Ronnie Hansen.

Han fortæller desuden, at hvis det utrolige skulle ske, at Danmark spiller sig i finalen, vil der blive afsat 1.000 billetter til danske fans.

Og her vil DBU tage fantiltaget til et usete højder, lyder det.

»​Hvis vi skulle gå i finalen, så får vi lov til at flyve 1.000 mennesker ind fra Danmark. De vil i så fald komme ind uden at være i kontakt med englændere overhovedet, hvor de går direkte fra flyet, videre til en bus og ind på stadion og derefter hjem igen,« afslutter Ronnie Hansen.

Danmarks billet til semifinalen kom i hus efter en 2-1-sejr over Tjekkiet.

Kasper Hjulmands mandskab spiller semifinale onsdag klokken 21, og du kan som altid følge opgøret live her på bt.dk.