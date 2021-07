Fra EM's kæledægger til fjender.

Det er den forvandling, som det danske landshold har gennemgået de seneste dage på støttefronten. I hvert fald i England.

For efter at være blevet hele verdens favorithold – efter modgangen med Christian Eriksens uhyggelige kollaps i Parken – har de engelske fans taget fjendebrillerne på i stedet forud for onsdagens brag.

»Det har ændret sig efter, hvordan vi reagerede efter den første kamp. Vi har fået mange støtter i England, og vi har på en måde været deres favorithold indtil nu, men det har ændret sig, da vi nu er blevet deres fjender,« fortæller Andreas Christensen på mandagens pressemøde i Helsingør.

Andreas Christensen. Foto: Philip Davali

Han afslører ligeledes, at han allerede har været i kontakt med flere af sine engelske holdkammerater i Chelsea forud for semifinalen.



»Jeg har fået mange beskeder fra folk i klubben og fra spillerne. De skriver bare, at tingene har ændret sig nu. Vi var deres favoritter, men nu skal vi bare ud,« siger Andreas Christensen.

En anden af de danske stjerner, der har sin daglige gang i England, og som er vant til de engelske fans, er Christian Nørgaard.

»Det kommer til at være fjendtlige omgivelser, for englænderne får en vild støtte. Men måske vender de sig mod deres eget hold, hvis tingene ikke går godt for dem,« forklarer midtbanespilleren og samtidig påpeger, hvor ærgerligt det er, at der ikke kan komme mere end 5.000 danske fans på stadion:

Christian Nørgaard. Foto: Philip Davali

»Det havde selvfølgelig været federe med 20.000 danskere. Men der er pres på dem, så vi kan spille mere frit. Det har vi hele tiden kunnet, men vi har også forventninger til os selv. Vi tror på, at vi kan levere noget.«

Cirka 60.000 tilskuere forventes at blive lukket ind til semifinalen mellem Danmark og England onsdag aften.

Her har DBU næsten udsolgt sit fanafsnit til danskere, der er bosiddende i England eller Skotland i forvejen.

Næsten 5.000 udlandsdanskere vil dermed være på plads, når kampen fløjtes i gang klokken 21.