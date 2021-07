Er du dansk landsholdsstjerne, har du også en superagent i ryggen – oftest en international én af slagsen.

Tendensen hos dem, der er omkring startopstillingen på det danske EM-landshold, er således tydelig.

Kasper Schmeichel har det, Daniel Wass har det, Simon Kjær har det, Pierre-Emile Højbjerg har det, Martin Braithwaite har det, Kasper Dolberg har det, og det samme har de to nyeste skud på den danske stjernehimmel Mikkel Damsgaard og Joakim Mæhle.

Alle bliver de rådgivet af nogle af de allerstørste agenter i verden med velkendte navne som Pini Zahavi, Jonathan Barnett, Hasan Cetinkaya og Federico Pastorello, mens landsholdets anfører, Simon Kjær, er gået sammen med Mikkel Beck, der godt nok er dansk, men opererer fra udlandet.

Landsholdspillerne, der er tættest på startopstillingen, har enten udenlandske stjerneagenter eller topagenter fra Danmark.

Alle sammen agenter, der laver milliardhandler med verdensstjerner som Neymar, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong og Raheem Sterling i folden.



De største salgsobjekter på landsholdet, Damsgaard og Mæhle, har den mest profilerede danske agent, Ivan Marko Benes, til at styre forretningen uden for fodboldbanen.



Også en anden fast landsholdsspiller i Yussuf Poulsen er gået den danske vej, da han ligesom Christian Nørgaard bruger agenten Poul-Erik Petersen, som de to altid har haft til at varetage deres kontrakter.



Én, der med et fingerknips kunne få enhver superagent til at tage et privatfly for et møde, er Andreas Christensen. Han har dog valgt at lade det blive i familien og rådgives af sin far.

Højbjerg og Braithwaite har begge internationale superagenter.



Christian Eriksen og Thomas Delaney derimod har taget den internationale tilgang, men samarbejder med agenter, der ikke har andre store spillernavne i porteføljen.



Af andre spillere tæt på Kasper Hjulmands idealopstilling er der Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen og Joachim Andersen, der alle tre tillige har set mod udlandet for at finde agenter fra den allerøverste hylde.

Andreas Cornelius er endnu en, der bejler til startopstillingen. Også han har ligesom Simon Kjær en dansk agent, som er bosat i udlandet.



B.T. har her kategoriseret spillerne og deres agentvalg:

Danmarks største stjerne har også en udenlandsk agent.

Stjernerne

Kasper Schmeichel – udenlandsk

Simon Kjær – dansker i udlandet

Christian Eriksen – udenlandsk

Pierre-Emile Højbjerg – udenlandsk

Martin Braithwaite – udenlandsk

Andreas Christensen – dansker (sin far)

Profilerne

Daniel Wass – udenlandsk

Thomas Delaney – udenlandsk

Joakim Mæhle – dansk

Yussuf Poulsen – dansk

Spillere fra startopstillingen ved EM

Mikkel Damsgaard – dansk

Jannik Vestergaard – udenlandsk

Kasper Dolberg – udenlandsk

Jens Stryger Larsen – udenlandsk

De første indskiftere

Christian Nørgaard – dansk

Andreas Cornelius – dansker i udlandet

Joachim Andersen – udenlandsk

På bænken

Jonas Lössl – dansk

Frederik Rønnow – dansk

Mathias 'Zanka' Jørgensen – udlansk

Nicolai Boilesen – dansk

Anders Christiansen – udenlandsk

Robert Skov – dansk

Andreas Skov Olsen – dansk

Mathias Jensen – dansk

Jonas Wind – dansk