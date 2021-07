Der er få timer til, at Danmark spiller en historisk EM-semifinale mod England.

Og det ser ud til at have fået dusinvis af danskere til at gå i desperations-mode.

Mange forsøger nemlig i sidste øjeblik at få adgang til et af de efterhånden mange storskærmsarrangementer landet over.

Det viser en hurtig tur på videresalgsportaler som Den Blå Avis, som B.T. har foretaget.

Det tager ikke mange sekunder at finde desperate danskere, som søger billetter til Ofelia Plads, Tivoli, Ceres Park eller andre steder rundt om i landet.

Og umiddelbart er folk så desperate, at de er villige til at betale store beløb for de billetter, som ellers har været gratis at få.

Blandt andet kan man læse om personer, der er villige til at betale op til 3000 kroner for fire billetter til Ofelia Plads eller Tivoli i København.

Andre er villige til at betale op til 800 kroner for to billetter til et ikke bestemt sted i Aarhus.

Ofelia Plads i København er et af mange steder, hvor Danmarks semifinale vises på storskærm. Arkivfoto. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ofelia Plads i København er et af mange steder, hvor Danmarks semifinale vises på storskærm. Arkivfoto. Foto: Nils Meilvang

Man kan også finde personer, som gerne vil bytte billetter til en anden lokation.

I det hele taget skorter det ikke på muligheder, hvis man fortsat vil se Danmarks semifinale på storskærm.

Men man skal være varsom, hvis man bevæger sig ud i billetjunglen.

For det første er der ingen garanti for, at dem, der sælger billetter, overhovedet har det, de siger.

Men man kan også ende i en situation, hvor billetter til arrangementer, som er arrangeret af UEFA – det gælder Ofelia Plads og Øksnehallen i København – kan blive annulleret, da det ikke er den oprindelige booker, som møder op.

Uanset hvad skal man til at have fart på.

Danmark spiller nemlig klokken 21.00, dansk tid.