»Det er jo nærmest blevet en mytisk fortælling. Han blev en legende, fordi jeg aldrig har mødt ham.«

Skuespiller Esben Dalgaard har et særligt forhold til fodboldlandsholdet.

Han er vokset op i Vejle, hvor han nærmest var omringet af fodboldstjerner. Blandt andet boede EM 1992-helten John Sivebæks bedsteforældre på samme vej.

»De boede lige overfor. En gang imellem kom han på besøg. Omend jeg aldrig mødte ham, var det stort nærmest at 'kende Sive',« fortæller den 44-årige skuespiller, der for tiden er i gang med at optage den kommende 'Tinka'-julekalender.

Esben Dalgaard flager for Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Esben Dalgaard flager for Danmark. Foto: Privatfoto

»Jeg spillede selv fodbold i den lille klub Vinding Boldklub, hvor Thomas Gravesen jo var den store stjerne inde i Vejle Boldklub,« husker han tilbage.

»Gravesen klarede sig jo lidt bedre end mig, må man sige. Jeg prøvede aldrig at spille mod ham, men rygtet går på, at vi hang ud på samme værtshus i Vejle og engang imellem krydsede hinandens vej, men det er ikke noget, jeg personligt husker,« fortæller Esben Dalgaard videre og tilføjer:

»Jeg spillede i forsvaret og havde en situation, som jeg blev kendt for i hele klubben. I en kamp kom der en forholdsvis hård bold trillende imod mig fra midten, jeg lossede til den og så svævede den over hele banen og ned i modstanderens mål. Det var et af de få mål jeg scorede, men det var legendarisk.«

EM-finalen i 1992 så han på en telt-tur som 16-årig med nogle venner, hvor de tilfældigvis var havnet i Grindsted.

Thomas Gravesen da han spillede i Vejle i 90'erne. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Thomas Gravesen da han spillede i Vejle i 90'erne. Foto: CLAUS FISKER

»Der var fuld fest og kæmpe forløsning. Jeg husker det som en af de største og mest energifyldte byfester, jeg nogensinde har været til.«

Da han på et tidspunkt i sin ungdom var til landskamp i Parken med sine forældre, kom han til at afsløre, at han i al hemmelighed var blevet piercet i tungen.

»Danmark scorede, jeg råbte og skreg i jubel og min mor så min tungepiercing. Hun udbrød bare tørt: 'Var det virkelig dét, du kunne finde på?,« fortæller Esben Dalgaard med et grin og tilføjer:

»Så meget for den provokation.«

John Sivebæk. Foto: CLAUS FISKER Vis mere John Sivebæk. Foto: CLAUS FISKER

Han elsker generelt fodbold og er ligesom mange andre 80'er-børn vokset op med helte som Preben Elkjær, Michael Laudrup og føromtalte John Sivebæk.

Esben Dalgaard mindes, at han engang mødte Peter Schmeichel i forbindelse med en tv-optagelse og var imponeret over målmandlegendens størrelse - derudover fik han i 2019 på Smukfest mulighed for at møde nuværende landstræner Kasper Hjulmand.

»Vi var med til noget kendisbold, hvor han enten var dommer eller kommentator. Det var blevet offentliggjort, at han skulle være landstræner, så der fik vi da en lille fodboldsnak. Jeg tror, jeg sagde noget med, at de bare skulle score en masse mål.«

