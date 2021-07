Øv, øv, øv...

Danmark er ude af EM efter en dramatisk semifinale mod England, der er videre til finalen.

Efter forlænget spilletid må Kasper Hjulmands mandskab sande, at det helt store mirakel udeblev ved slutrunden.

Den ordinære spilletid endte 1-1 efter en drømmescoring af Mikkel Damsgaard og et ærgerligt selvmål af anfører Simon Kjær i første halvleg.

I anden halvleg sad England mest på kampen, og kun en mirakelredning af Kasper Schmeichel og heroiske forsvarspræstationer gjorde, at Danmark kunne tvinge kampen ud i forlænget spilletid.

Her måtte de danske drenge se Joakim Mæhle begå et straffespark på Raheem Sterling, som Harry Kane dog efterfølgende brændte.

Men en redning af Schmeichel på stregen var dog ikke nok, da danskeren ikke formåede at holde på bolden, som i stedet røg ud til Kane, der scorede på riposten i første halvleg af den forlængede spilletid.

De sidste 15 minutter kunne Danmark da heller ikke stille noget op, og en skade til Mathias Jensen og dermed et dansk undertal gjorde heller ikke betingelserne bedre for Kasper Hjulmand og co.

En rød-hvid fest blev dermed slukket på Wembley.

I videoen øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra opgøret.