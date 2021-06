Da Danmark mandag vandt en storsejr over Rusland, måtte spillerne vente lidt med at juble i Parken.

Danmarks sejr på 4-1 over Rusland blev fløjtet af før den anden gruppekamp mellem Belgien og Danmark, og derfor måtte landstræner Kasper Hjulmand lige hive fat i sit hold, inden der blev givet helt slip på følelserne, og avancementet til ottendedelsfinalerne var hjemme.

»Cirklen handlede om, at vi ikke kunne løbe rundt og juble, når vi ikke kendte resultatet med sikkerhed i den anden kamp. Det skulle vi lige have styr på. Da vi vidste det, gik vi amok,« siger landstræner Kasper Hjulmand, der ganske kort efter dommerens sidste fløjt hev fat i Kasper Schmeichel og sammen med ham dannede cirklen.

Herefter havde de alle rettet fokus mod én telefon:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er Christian Nørkjær (landsholdschef, red.), der holder telefonen i hånden, og vi er allesammen ret sikre på, at den er hjemme, men vi vil bare gerne allesammen have den der sidste bekræftelse, og det var også derfor, at vi brød ud i eufori, da telefonen bekræftede, at vi var endt som toer,« siger Christian Nørgaard.

I Parken kunne man undervejs i anden halvleg høre flere jubeludbrud fra de danske fans. Det første var dog overflødigt, da Belgiens mål med annulleret efter en VAR-gennemgang. Det blev bare ikke lige opfanget af Christian Nørgaard.

»Det går slet ikke op for mig, at Belgien har fået deres mål annulleret, så da jeg bliver skiftet ind, er jeg sikker på, at Belgien fører med et mål, og jeg tænker, at det vil være nok, hvis vi vinder med 2-1, så jeg tænker: 'o.k., vi skal bare forsvare den',« siger han og fortsætter:

»Men så kan jeg høre brølet fra stadion igen, så jeg tænker, at Belgien må føre 2-0, og der lå bolden også i det russiske mål hvert tredje minut i den periode, og det gjorde det hele nemmere, at vi kom foran 4-1. Stemningen var bare utrolig, jeg har ikke spillet i sådan en kulisse før, de danske fans var bare hjernedøde i alle tre kampe. Nøj, hvor har det været fedt at spille i Parken, det har været så vildt,« jubler Nørgaard.

Danmark møder Wales i ottendedelsfinalen.