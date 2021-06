Det var en traumatisk oplevelse i Parken lørdag aften. Christian Eriksen kollapsede på banen og måtte modtage hjertemassage på græsset.

Og mens holdkammerater og tilskuere i Parken kunne se forfærdede til, kæmpede landsholdsstjernen for sit liv. Faktisk havde Danmark et kort øjeblik mistet sin største fodboldstjerne, fortæller landsholdslæge Morten Boesen på et pressemøde.

»Han var væk,« siger Morten Boesen og fortsætter:

»Hvor tæt var vi på at miste ham helt? Det ved jeg ikke. Detaljerne omkring, hvorfor det skete, kan jeg ikke svare på.«

Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Det var Joakim Mæhle, som var første danske spiller ved Christian Eriksens side, og hans reaktion fortalte, at der skulle mere end almindelig hjælp til Christian Eriksen. Og det kom der hurtigt, da Morten Boesen selv stødte til, og der blev foretaget livreddende hjælp.

»Men vi måtte i gang med hjertemassage og stød, fordi han var væk. Det hele gik på en eller anden måde, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige.«

Morten Boesen bekræfter samtidig, at der var tale om et hjertestop, og at han blev genoplivet med ét stød fra en hjertestarter.

På spørgsmålet om, hvad et hjertestop som Christian Eriksens kan have af konsekvenser, henviser landsholdslægen til dem, der lige nu foretager masser af undersøgelser af Christian Eriksen.

»Jeg vil henvise til specialisterne på hjerteafdelingen, hvor han er. Der bliver foretaget en række test, så jeg kan ikke svare på det,« siger Boesen og hæfter sig ved, at den hurtige hjælp var altafgørende.

»Fra det sker til han får hjælp er ekstrem vigtig. Den var kort, og det var afgørende. Meget afgørende.«

På pressemødet kom det også frem, at Christian Eriksen nu er ved godt mod, og at alle test indtil videre ser fine ud.

Den danske landsholdsstjerne er fortsat indlagt på Rigshospitalet til yderligere observation.