Selvom man bor mange tusinde kilometer væk i et land, der nærmest ikke anerkender spillet, kan man sagtens glæde sig alligevel.

54-årige Rene Kærskov har siden 1991 boet i USA i den lille danskerkoloni Solvang. Og når Kasper Hjulmands udvalgte 12. juni sparker fodbold-EM i gang mod Finland, sidder han klar foran fjernsynet.

»Christian Eriksen er vores favorit. Det er ham, der sætter spillet i gang og fordeler boldene,« fortæller Rene Kærskov, der i Solvang blandt andet har sit eget bageri.

Rene Kærskov. Foto: Privatfoto Vis mere Rene Kærskov. Foto: Privatfoto

Rene Kærskov, der oprindeligt er født og opvokset i Frederikshavn, er klar til at heppe med fra Californien.

Som så mange andre roligans fremhæver han EM-sejren i 1992 som et højdepunkt. Da han var lille, drømte han ligeledes om at spille på landsholdet. I Solvang er dansk fodbold dog generelt ikke så stor en ting, fortæller han.

»Desværre er det ikke så stort, men den nationale stolthed stiger da, når landsholdet klarer sig godt. Mit bageri vil lave en kagemand af Danmarks målscorer, hver gang de vinder en kamp under EM.«

Han regner med at kunne streame Danmarks kampe under EM, men ellers er planen at følge med på dansk radio.

Hamlet square i Solvang. Foto: SolvangUSA.com Vis mere Hamlet square i Solvang. Foto: SolvangUSA.com

»Vi kan godt vinde EM, men det er selvfølgelig lidt udansk at sige. Lad os sige, at vi i hvert fald går videre fra gruppespillet,« lyder Rene Kærskovs vurdering af Danmarks EM-chancer.

Solvang består af cirka 6.000 indbyggere, der stammer fra danske immigranter, som i begyndelsen af 1900-tallet tog turen fra Danmark til den amerikanske vestkyst.

Byen er en stor turistattraktion og har kopieret danske attraktioner som Dybbøl Mølle og Rundetårn. Du kan læse mere om byen HER.

