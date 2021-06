Når Danmarks landshold om en måned forhåbentlig har gentaget triumfen fra 1992, kan de blandt andet fejre EM-sejren med en tur til Sønderjylland.

Her kan de hos Fighter Wing i Skrydstrup, der er hjemsted for den danske styrke af F-16-kampfly, nemlig se et dannebrogsflag ud over det sædvanlige.

I forbindelse med fejringen af 800-året for det danske flag, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen i Estland i 1219, malede man for to år siden et F-16-fly i rød-hvide farver. Når EM-slutrunden er veloverstået, er landsholdet mere end velkommen til at kigge forbi.

»I daglig tale kalder vi det dannebrog, fordi det er malet som det danske flag. Det er nok Danmarks dyreste dannebrogsflag, men det er også det flotteste,« lyder det fra Bjørn, Crew Chief hos Fighter Wing Skrydstrup, der har været på flyvestationen siden 1987 og til daglig har ansvaret for det rød-hvide F-16-fly.

»Jeg mener, at flyveren i tidernes morgen kostede omkring 150 millioner kroner. Det var i 1980,« tilføjer han om det, der rigtig nok må antages at være et 'dannebrogsflag' i den dyre ende af prisskalaen.

Flyet bliver brugt til opvisninger og luftshows, men indgår også i kampflyenes generelle opgaver. Det indgår blandt andet i piloternes træning, men er også af og til en del af det danske afvisningsberedskab. I 2019 kunne man blandt andet se billeder af det flyvende dannebrog hilse på et russisk spionfly.

Flyet vil dog ikke blive sendt på internationale operationer, så længe det er dannebrogsmalet, oplyser de fra flyvestationen.

Crew Chief Bjørn, hvis efternavn af sikkerhedsmæssige årsager ikke må nævnes, fortæller til B.T., at de ansatte hos Fighter Wing Skrydstrup elsker fodbold og særligt det danske landshold og glæder sig ligesom resten af Fodbolddanmark til, at EM slutrunden kommer i gang.

Da håndboldlandsholdet i starten af året vandt VM i Egypten, blev de fulgt af F-16-fly på vej hjem til den store heltemodtagelse.

Der er endnu ingen officielle planer om at sende F-16-fly i luften i forbindelse med den forestående EM-slutrunde.

Når det for eksempel skete i januar ved håndbold-VM, var det, fordi flyene i forvejen var i luften i forbindelse med afvisningsberedskabet, og så passede det med, at man kunne følge de danske spillere det sidste stykke til Københavns Lufthavn.

I første omgang skal landstræner Kasper Hjulmand og hans udvalgte spillere også først og fremmest gøre arbejdet på banen, og de kan altså forvente opbakning både til lands og i luften.

