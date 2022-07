Lyt til artiklen

Der er gigantisk forskel på de økonomiske gevinster, som Danmark og Sverige får ved slutrunden.

Faktisk er svenskernes EM-bonus for at være udtaget til slutrunden over 16 gange større end de danske stjerners, og det er historisk.

Sveriges Fodboldforbund giver nemlig EM-spillerne en startbonus på hele 180.000 kroner. Til sammenligning får de danske spillere blot 11.000 kroner ifølge Spillerforeningen. Svenskerne får altså over 16 gange så meget.

Og den enorme forskel er da også noget, der bliver snakket om i den danske EM-lejr. Det indrømmer forsvarsspilleren Sofie Svava.

21-årige Sofie Svava. Foto: VINCENT MIGNOTT Vis mere 21-årige Sofie Svava. Foto: VINCENT MIGNOTT

»Ja, vi har da læst medier og lagt mærke til, at de får det beløb. Det er ærgerligt, for det vil vi da også gerne selv have. Men de er bare længere fremme end os,« siger hun og tilføjer:

»Det fylder ikke noget i truppen i forhold til, hvordan vi præsterer, men det er da noget, vi snakker om.«

Også den danske landsholdsanfører Pernille Harder, der i mange år har været fortaler for højere lønninger til kvindelige fodboldspillere, er bevidst om den store bonusforskel på Danmark og Sverige.

»Ja, det ved vi da godt, den er. Vi vil jo gerne op på det niveau, og jeg tror ikke, der er nogen, der i tvivl om, hvad min holdning er til det,« siger hun.

Selve beløbet kan dog stige i takt med, at Danmark kommer langt ved EM. Det startede dog særdeles skidt med et 4-0-nederlag til Tyskland i første kamp, som blev spillet fredag aften.

En plads i kvartfinalen udløser 33.500 kroner per spiller, og lykkes det holdet at komme i semifinalen, så vanker der yderligere 39.000 kroner.

En finaleplads vil udløse 44.500 kroner per spiller, mens der kommer 100.000 kroner oveni i tilfælde af en sensationel EM-triumf.

Alt det lagt sammen, så kan hver af de danske spillere nå op på 228.000 kroner i tilfælde af EM-guld, hvor svenskerne vil få udløst 400.000 kroner til hver spiller, hvis de altså løber med titlen.

Til sammenligning fik hver spiller på det danske herrelandshold hele 1.761.077 millioner kroner i bonus, da de sidste år nåede semifinalen ved EM.