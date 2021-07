Det kan godt være, at det er svært at komme ind i England for tiden, men de kan ikke holde det danske landshold væk fra Wembley.

Kun fire nationer er tilbage ved EM, når Danmark lander i London for at spille på det mægtige stadion. Ja, Danmark er med andre ord et af de fire bedste landshold i Europa lige nu. Det er en præstation i sig selv, og det gør det ikke mindre flot, at selskabet er så fornemt.

Spanien, Italien, England og Danmark er sikret en billet.

»Vi satte os et mål på holdet med Kasper i spidsen om, at vi ville tilbage til Wembley, og her står vi. Hold kæft, en rejse det har været. Hvem, vi møder, er for os ligegyldigt, men vi er pisse-stolte af at være nået hertil,« siger Thomas Delaney.

Foto: Naomi Baker / POOL Vis mere Foto: Naomi Baker / POOL

Det danske landshold har de seneste uger vredet alle følelser ud af de landsmænd, der enten har været i Parken, fulgt med til Amsterdam og Baku eller set kampene hjemme i Danmark.

Fra frygten for at miste sin største stjerne til euforien ved at vinde og vinde og vinde.

De danske storbyer står på den anden ende med fans dansende på busser og jublende i gader og stræder på grund af landsholdet.

»Min generation er vokset op med legenderne fra 1986 og 1992. Ikke at vi er der, men det er dejligt med den glæde, det lader til, at vi skaber derhjemme. Det betyder rigtig meget for os og er en kæmpe drivkraft for, hvor vi er lige nu,« siger Thomas Delaney.

Foto: DAN MULLAN Vis mere Foto: DAN MULLAN

Han var glad - eller nok mere end det. Med en scoring, kåringen til kampens spiller og så billetten til semifinalen kunne det ikke blive en bedre aften for den danske landsholdsdarling.

Og han lod sig også rive med, da han på sociale medier sang med på Gulddrengs store sommerhit 'Helt sikkert' om, at 'Danmark vinder EM'.

»Man skal passe på, hvad man siger, kan jeg høre,« smilede Thomas Delaney over at være blevet fanget i lidt god fællessang.

Men lad ham da bare få ret.