SÅDAN, DANMARK!

Du kan roligt sætte kryds i kalenderen på lørdag klokken 18.00. Her skal Danmark nemlig spille 1/8-finale ved EM mod Wales i Amsterdam på Johan Cruyff Arena.

Det står klart, efter Kasper Hjulmands tropper netop har pulveriseret Rusland med 4-1 i Parken, mens Belgien gav den nødvendige hjælpende hånd ved at slå Finland med 2-0. Vi siger tak fra Danmark!

Både Danmark, Finland og Rusland ender på tre point i gruppe B, men Danmarks målscore (+1) er bedre end både Finlands (-2) og Ruslands (-5). Vi skal ikke hjem, vi skal videre!

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Wales blev nummer to i deres pulje efter suveræne Italien, der hentede ni point i de tre indledende kamp uden at lukke mål ind. Det er den første nation nogensinde, der gør rent bord i gruppespillet ved et EM, uden målmanden skal hente kuglen ud af kassen.

Danmarks kommende modstander i Amsterdam skrabede fire point sammen. Det skete efter 1-1 mod Schweiz, en sejr på 2-0 over Tyrkiet samt et 0-1-nederlag til Italien. Målene er blevet scoret af Kieffer Moore, Aaron Ramsey og Connor Roberts i nævnt rækkefølge.

Og selvom Wales ikke er en decideret fodboldmagt i Europa, så har de mange spillere, der har en stor aadressei dagligdagen.

Gareth Bale spiller i Real Madrid, Aaron Ramsey i Juventus, Daniel James i Manchester United, Joe Rodon og Ben Davies i Tottenham og Ethan Ampadu i Chelsea. Derudover har Joe Allen tidligere været på kontrakt i Liverpool, mens flere ligeledes har spillet Premier League-kampe i karrieren.

Foto: Riccardo Antimiani / POOL Vis mere Foto: Riccardo Antimiani / POOL

At Wales klarer sig videre fra puljen ved et EM er ikke nyt. Nationen nåede således semifinalen i 2016, hvor de deltog ved deres første EM-slutrunde nogensinde. Det blev dog endestationen efter et nederlag på 0-2 til Portugal - – Cristiano Ronaldo stod for begge mål.

Og lad os da bare drømme videre. Hvis Danmark klarer sig forbi Wales i Amsterdam, så lugter det langt væk af en kvartfinale mod Holland i Baku i Aserbajdsjan

Derefter kan der være semifinaler og finale på Wembley i London.