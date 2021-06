Danmark er et skridt nærmere at vinde EM i fodbold.

Kvartfinalen kalder i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og nu vil tusindvis af danske fans se på billetter til kampen, fly til udkanten af Europa og begynde at krydse fingre for, at netop de skal af sted. Umiddelbart kan det dog ligne noget af et cirkus.

Aserbajdsjan har gennem længere tid været lukket ned på grund af coronavirus.

Landets grænser på jorden er lukkede, mens kun ganske få kommercielle fly tillades at lande.

Heldigvis er der dog en kattelem for de danske fans, som skulle sikre sig billet kvartfinalen.

Det kan man læse nærmere om hos UEFA.

I den kaukasiske stat har man trods voldsomme indrejserestriktioner dog besluttet, at borgere fra de to lande, som kvalificerer sig til kvartfinalen, kan få et såkaldt 'visa ved ankomst', hvis man har en gyldig billet til kampen.

Dermed kan man komme ind i Aserbajdsjan, hvis man er blandt de heldige at få billet til kampen og et dansk pas. Men ellers må man blive hjemme og se kampen i egen stue eller på storskærm herhjemme i Danmark.

Det danske landshold jubler sammen efter Martin Braithwaites mål til 4-0 over Wales. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Hvis man skulle være så heldig at sikre sig billet til kampen, så er der også en række andre krav, der skal opfyldes.

Man skal kunne fremvise en negativ PCR-coronatest, der ikke er mere end 48 timer gammel, når man ankommer til Aserbajdsjan.

Derefter skal man så heldigvis ikke bruge en negativ coronatest for at komme ind på stadion, som det var tilfældet i Amsterdam – hvilket skabte lange køer og stor frustration med forsinkede svar.

Når man så skal ud af Aserbajdsjan igen efter en forhåbentlig succesfuld dansk kvartfinale, skal man igen kunne fremvise en negativ coronatest, som ikke er mere end 48 timer gammel. De kan købes for omkring 330 kroner.

Man kan finde teststeder her.

Fra dansk myndigheders side vil der også være krav. Da det kaukasiske land for tiden er farvet orange, så vil der være krav om ti dages karantæne for folk, der ankommer fra landet. Den kan dog afkortes med en negativ coronatest efter fem dage.

Hvis man skulle få adgang, så er det ganske unikt, at man som medlem af et EU-land kan få lov til at indrejse i Aserbajdsjan.

For ellers er det kun borgere fra følgende lande, som har lov til at rejse ind i landet i skrivende stund:

Rusland, Tyrkiet, Bahrain, Ungarn, Israel, Qatar, Forenede Arabiske Emirater, UK, USA og Schweiz.