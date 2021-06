Danmark er i kvartfinalen ved EM!

Smag lige på den sætning en gang til, for det er dansk fodboldhistorie, der lørdag aften er blevet skrevet i Amsterdam.

Og så lige på 29-årsdagen for Danmarks EM-triumf. Her spillede Kasper Hjulmands mandskab sig nemlig videre blandt de otte bedste nationer ved slutrunden.

Dermed lever den kæmpemæssige danske EM-fest videre i minimum én uge mere, da Danmark om præcis syv dage skal spille EM-kvartfinale.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Netop derfor kan de danske roligans allerede godt begynde at drage østpå, for kvartfinalen skal spilles i hovedstaden i Aserbajdsjan – Baku.

Og det bliver lige til spisetid, at Simon Kjær og co. går på banen, for kvartfinalebolden ruller nemlig klokken 18.

Danmarks modstander ligger endnu ikke fast, men det står dog klart, at det enten bliver Holland eller Tjekkiet, som de danske stjerner skal forsøge at besejre for at komme i semifinalen. Det finder vi dog først ud af søndag aften, når opgøret spilles klokken 18.

Begge semifinaler og finalen spilles i øvrigt i London, hvor det ikoniske stadion Wembley lægger græs til slutrundens sidste afgørende kampe.

Danmark forlængede lørdag aften den rød-hvide EM-fest, da Wales blev besejret med 4-0 i en fremragende præstation.

