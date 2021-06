EMs darlings.

Den utrolige historie om først at opleve noget skrækkeligt med en vens nærdødsoplevelse for siden at rejse sig og begejstre sin befolkning samt sikre videre deltagelse med flotte præstationer mod Belgien og Rusland er noget, der rammer bredt og udover Danmarks grænser.

Især landsholdsstjernen Andreas Christensen har kunnet mærke den stigende støtte udefra.

»Vi er ikke folks favoritland, men vi er deres andet favoritland med den måde, vi har spillet på. Vi har accepteret følelserne og spillet fodbold på en anden måde. Vi har prøvet at vende det til noget positivt,« siger han i et interview med TV3 Sport og tilføjer, at han modtager anerkendende beskeder fra de helt store.

Great to see an inspired #DEN team make it to the round of 16 -- playing for #ChristianEriksen, #Copenhagen is going crazy!https://t.co/nyD1Uk2ZS7 — Sanjay Poonen (@spoonen) June 23, 2021

»Der er dialog med verdensstjernerne, jeg kender. Der bliver ønsket held og lykke, og der er god kontakt. Specielt efter starten vi fik, og jeg fik mange beskeder fra Chelsea. Det betød meget.«

Champions League-vinderen fortæller ved onsdagens pressemøde, at støtten til ham og landsholdskammeraterne er steget i takt med, at de viser flere og flere følelser.

»Jeg blev også spurgt om, hvordan jeg rangerede vores kamp i forgårs i forhold til Champions League-finalen, også på grund af hvad der er sket, og hvad vi har været igennem, så derfor er der utrolig mange følelser og måske også flere, end vi har været vant til i en fodboldkamp, så på en eller anden måde har det gjort os stærkere efter en total forfærdelig situation, vi har været i. Så det er klart, at jeg føler, at der er flere følelser indblandet, end hvad der har været tidligere,« forklarer han.

Kasper Dolberg har især mærket hypen om landsholdet på telefonen.

My great grandpa was Ukrainian, but they’re also out Denmark it is! — Andrew Bryce (@Andyboy94) June 23, 2021

»Overalt hvor man kommer, og hvad man ser på nettet, der fylder det bare det hele. Det er selvfølgelig også klart, at det måske er en slutrunde, at det giver det hele et nyk op, og der er selvfølgelig ikke nogen, der har prøvet før, at det skulle være i Danmark, så jeg tror bare, at det er en kombination af det hele,« lyder det fra Kasper Dolberg, mens hans holdkammerat Daniel Wass fortæller, at det ikke kun udadtil er en dansk gruppe, der går fint i spænd med hinanden og får anerkendelse.

»Det er kendetegnende for det her hold, at vi vil allesammen det bedste for hinanden, og vi støtter op om hinanden. Og det er det vigtigste,« siger han og smider store roser efter landstræner Kasper Hjulmand, der fik vendt hele sin strukturerede plan for EM på hovedet i det øjeblik, Christian Eriksen faldt om med hjertestop i første kamp mod Finland.

Hjulmand har en stor del af æren for, hvordan holdet trods chokket fungerer på, både på og udenfor banen, mener Wass.

»Jeg er utroligt taknemmelig over den måde, han har håndteret hele situationen med Christian på. Men lige så meget, som han er som menneske over for os. Han er en stor del af holdet og sidder også nede i fællesrummet med os og ser fodbold og hygger med os,« lyder det fra Wass, som fortsætter:

For Denmark, for Christian#EURO2020 #ForDanmark #ForChristian pic.twitter.com/hLCqlqEUIp — HannahCarrollDesign (@HannahCDesigns) June 21, 2021

»Det viser også bare, hvilken fantastisk trup vi har, at både trænere, stab, fysioterapeuter og alle er samlet og hygger sig med hinanden. Jeg synes, at Kasper er en fantastisk træner, og jeg synes, han har bevist det, siden han har fået posten. Han er en utrolig rar og rolig mand, men også lige så meget en fantastisk træner,« forklarer han og runder af om den sympati, det danske landshold i øjeblikket møder:

»Man kan godt mærke med den oplevelse, vi har fået, at den er en lille smule anderledes, end hvad vi har oplevet tidligere. Jeg synes bare, at det er fedt, at vi har været med til at samle Danmark igen, det er en rar følelse. Virkelig.«