Mikkel Damsgaard vendte torsdag eftermiddag hjem sammen med landsholdet efter fire vilde EM-uger.

Men selv om den 20-årige Sampdoria-spiller var træt og udmattet, tog han sig tid til at svinge forbi barndomsklubben Jyllinge FC på vej hjem.

Her brugte Mikkel Damsgaard en halv times tid på at skrive autografer og tage billeder med de mange fremmødte fans fra lokalsamfundet.

»Det var bare en vild oplevelse, som afsluttede en vild uge, hvor vi også havde haft storskærmsarrangement til England-kampen, hvor han jo scorede et vanvittigt mål. Jeg tror, der var et sted mellem 200 og 350 mennesker,« siger Thomas Elmar, der er sportslig ansvarlig i Jyllinge FC, til B.T. fredag.

Foto: Thomas Elmar. Vis mere Foto: Thomas Elmar.

Hvornår vidste I, at han ville komme forbi?

»Vi fik fat på ham omkring frokost, og så gik det stærkt med at lave opslag i diverse grupper på de sociale medier. Heldigvis kom mere eller mindre alle, der var hjemme.«

Mikkel Damsgaard har de seneste uger sendt Parken i ekstase med sin 1-0-scoring mod Rusland, mens han onsdag sendte chokbølger gennem Wembley og resten af England med sit fantastiske frisparksmål. Alligevel faldt Thomas Elmar ikke ned af stolen, da EM-helten sagde ja til at kigge forbi.

»Vi blev selvfølgelig en smule overraskede, men det er bare sådan, Mikkel er som person. Han er meget ligetil. Vi var både glade og stolte over, at han valgte at komme forbi Jyllinge FC.«

Foto: Jyllinge FC. Vis mere Foto: Jyllinge FC.

Hvordan reagerede de unge spillere i klubben, da de fandt ud af, at Damsgaard ville komme og skrive autografer?

»Der var en kæmpe begejstring, og stemningen var helt i top. Det var en vild oplevelse for os alle sammen, tror jeg.«

Landsholdsspilleren brugte sine helt unge år i Jyllinge FC. Han var kun lige fyldt 12 år, da han skiftede til FC Nordsjælland. Mikkel Damsgaard tog skridtet videre i karrieren sidste år, da han tog til Serie A og Sampdoria.

Efter de flotte præstationer ved slutrunden går rygterne nu på, at den offensive spiller skal op på et endnu højere niveau rent klubmæssigt. Hvis det skal blive en realitet, skal den store pengepung findes frem, for Sampdorias præsident kræver minimum 300 millioner kroner for sin danske stjerne.

Foto: Jyllinge FC. Vis mere Foto: Jyllinge FC.

Skulle et salg af landsholdskometen blive en realitet, vil det dog ikke være dårligt nyt for Jyllinge FC.

»Vi fik også en portion penge, da han skiftede til Italien, så det vil vi selvfølgelig få igen. Det kaldes loyalitetspenge. Men så vidt jeg er informeret, så kræver det, at han sælges til en udenlandsk klub. Bliver det til en anden italiensk klub, får vi ingenting.«

Thomas Elmar siger dog afsluttende, at klubbens fokus ikke er på pengene lige nu. Det gode arbejde skal fortsættes i første omgang.

»At have skabt spillere som Mikkel Damsgaard viser bare, at vi har et fantastisk børnemiljø herude med en masse dedikerede trænere, der elsker at arbejde med børnene. Og det skal vi blive ved med.«