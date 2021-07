En frisparksperle i EM-semifinalen på Wembley, et drømmemål i Parken mod Rusland og generelt bare den ene pragtpræstation efter den anden.

Mikkel Damsgaard er eksploderet under EM-slutrunden. Det har fået prisskiltet på Sampdoria-spilleren til at tage en himmelflugt, og det vurderes, at Sampdoria ikke vil slippe deres guldfugl billigt, hvis en storklub slår til. Tværtimod.

»Han koster i omegnen af 35-40 millioner euro,« oplyser kilder med indsigt i Sampdoria til B.T., hvilket er samme beløb, som Sampdorias farverige præsident, Massimo Ferrero, har slynget ud i pressen.

Det svarer til 260-300 millioner kroner. Ender det med så gigantisk et sommersalg for den danske EM-komet, så bliver han Danmarks dyreste fodboldspiller i historien. Lige nu har Joachim Andersen den 'titel' med sine 225 millioner kroner.

På rygtebørsen har Mikkel Damsgaard været et varmt navn gennem det meste af den forgangne sæson. Han har imponeret i sin første sæson i Serie A siden skiftet fra FC Nordsjælland sidste sommer, og det har fået større klubber end Tottenham til at holde øje med danskeren.

Men efter seks flotte EM-optrædener har historierne om storklubbernes interesse fået ekstra tyngde. Avisen la Repubblica skriver, at Premier League-klubber som Leeds, Leicester, West Ham og særligt Tottenham nu har Damsgaard på kornet.

Også AC Milan, Inter og Juventus skulle være inde i billedet, men det vurderes som usandsynligt, at de italienske storklubber kan betale den store sum, som Sampdoria-præsident Massimo Ferrero kræver. Generelt er transfermarkedet fortsat ramt af corona, hvorfor Sampdorias pris vurderes i overkanten af, hvad markedet vil betale

Derudover har Mikkel Damsgaard, ifølge B.T.s oplysninger, ikke travlt med at komme væk fra Sampdoria, hvor han fik fint med spilletid i sin første sæson. Og et klubskifte skulle som sådan ikke være op over. Han kan fortsat udvikle sig i klubben, som han har kontrakt med frem til sommeren 2024, og blive en endnu større profil, inden han eventuelt tager et skridt op klubmæssigt.

Damsgaard startede slutrunden som reserve for Danmark, men trådte til, da Christian Eriksen kollapsede i gruppekampen mod Finland. Og han løftede sig sammen med Danmark og skabte store øjeblikke undervejs i slutrunden, blandt andet med to mål.

Midtbanekometen, som under EM fyldte 21 år, bliver betragtet som en af de bedste unge spillere ved EM sammen med Spaniens FC Barcelona-supertalent Pedri.