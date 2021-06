Robert Skov misser Danmarks kamp mod Finland.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand i et interview med TV3+.

Årsagen er den ankelskade, Hoffenheim-spilleren pådrog sig i venskabskampen Bosnien-Hercegovina søndag.

»Robert når ikke at blive klar til i morgen, så han er ude,« fortæller Kasper Hjulmand i interviewet.

Siden søndag har der været store spekulationer om, hvorvidt den 25-årige dansker kunne nå at blive sin skade kvit.

De første meldinger lød søndag aften på, at ankelskaden ikke var så slem som først antaget.

Mandag blev den danske EM-lejr dog ramt af et mindre chok, da det viste sig, at Robert Skovs skade var forværret.

Derfor måtte han efterfølgende igennem en scanning, der skulle slå fast, om han overhovedet havde mulighed for at blive en del af EM 2021.

Scanningen viste godt nyt, men dog ikke så godt, at den venstrebenede stjerne kan nå at blive klar til lørdagens kamp mod Finland i Parken.

I stedet håber landsholdets lægestab på, at Robert Skov kan nå at blive klar til Danmarks to andre gruppekampe mod henholdsvis Belgien og Rusland.

