Stemningen er på kogepunktet i Amsterdam efter den danske 4-0-sejr over Wales.

Det fik TV 2-profilen Rasmus Tantholdt at mærke på allernærmeste hold, kort efter han var gået fra en livesending.

Stående ved en bar i den hollandske hovedstad blandt store mængder danske fans, begyndte de mange rød-hvid-klædte fans at råbe på, om Rasmus Tantholdt »kunne drikke øl.«

Og den skulle Rasmus Tantholdt ikke lade stå ubesvaret.

Som man kan se på videoen her i artiklen, så tog han udfordringen op.

Og så stak det helt af.

»Vi var lige gået af luften – jeg har dækket rigtig mange slutrunder og OL-turneringer – og der var bare god stemning og kærlighed i luften. Og når de råber, om Tantholdt kan drikke øl ... Det kan jeg godt,« siger Rasmus Tantholdt til B.T. og uddyber:

»Der blev jeg nødt til at vise dem, at det kan jeg godt,« siger Rasmus Tantholdt om situationen, hvor han bunder en dåseøl for så at kaste den op i luften.

Rasmus Tantholdt i fuld gang med at bunde en øl i Amsterdam. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup Vis mere Rasmus Tantholdt i fuld gang med at bunde en øl i Amsterdam. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup

Og så gik det amok. Fans og den kendte TV 2-korrespondent begyndte at hoppe rundt i en stor, festlig klump.

Da B.T. fanger Rasmus Tantholdt ikke længe efter den festlige øl-bunder, er det tydeligt at høre, han er en populær mand.

Flere gange hiver danske fans fat i korrespondenten.

Og igen lader han sig rive med.

TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholdt midt i dansk fodboldfest i Amsterdam. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup Vis mere TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholdt midt i dansk fodboldfest i Amsterdam. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup

»Vandt vi 1-0?« råber han til en gruppe fans. »Nej,« lyder svaret prompte.

»Vandt vi 2-0?« »Vandt vi 3-0?«

Begge gange med samme svar.

»Vandt vi 4-0,« råber han til sidst.

»Jaaaaaaaaa,« lyder det euforiske svar gennem telefonen.

Danmark skal spille kvartfinale lørdag 3. juli i Baku.