Det er efterhånden halvanden uge siden, at Christian Eriksen kollapsede i Parken, da Danmark mødte Finland ved EM. Men først nu kommenterer den tidligere Inter-træner Antonio Conte på den forfærdelige episode.

Det gør italieneren i et interview med tv-stationen Radio Anch’io Sport. Og her har han en klar opfordring til Christian Eriksen.

»Jeg ønsker, at Christian Eriksen tager det med ro og nyder livet. Derefter kan han se på mulighederne for at spille videre. Fodbold kommer i anden række.«

51-årige Antonio Conte har netop ført Inter til det italienske mesterskab i 2020/2021-sæsonen med Christian Eriksen på holdkortet, men efterfølgende er parterne gået hver til sit på grund af uoverensstemmelser omkring klubbens økonomi.

Fodboldtræneren tilføjer i interviewet, at det gjorde meget ondt på ham at se sin tidligere spiller falde om på banen foran tusindvis af tilskuere i Parken.

»Det var et forfærdeligt øjeblik. Jeg så kampen helt alene. Jeg har tilbragt rigtig meget tid i hans nærvær og at se ham ligge der med åbne øjne ... Jeg fik det dårligt, og det ramte mig hårdt.«

Siden de skrækkelige minutter i Parken har meldingerne omkring Christian Eriksen været positive, og han er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Han har ligeledes besøgt landsholdslejren.

Antonio Conte nævner ligeledes over for den italienske tv-station, at han er taknemmelig for, hvordan Eriksens landsholdkammerater agerede i situationen.

Christian Eriksen har fået indopereret en pacemaker efter sit kollaps, og han bliver i Danmark den kommende tid sammen med familien.