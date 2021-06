Danmark skal spille EM-finale om en måneds tid på Wembley i England.

Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er ikke desto mindre, hvad en supercomputer spår. Det skriver Mirror.

Desværre lyder spådommen også på, at Kasper Hjulmands tropper taber en dramatisk finale med 3-2 til Tjekkiet. Det vil i så fald været tjekkernes første europamesterskab i fodbold i historien.

Men hvordan kommer Danmark så i finalen? Der bliver ikke redegjort for hele finalevejen, men supercomputeren skriver, at vi blandt andet besejrer England i semifinalen.

»Via Sportradars innovative virkelighedssimulering vil undertippede Tjekkiet sejre denne sommer og besejre Danmark i Euro 2020-finalen i næste måned,« lyder spådommen helt præcist ifølge Mirror.

Det store britiske medie skriver ligeledes, hvordan supercomputeren er kommet frem til resultatet.

»Vi har behandlet millioner af datapunkter fra de sidste 20 år for at identificere det vindende hold. Fodbold er uforudsigelig, det er en af de ting, vi elsker mest ved spillet, men få fans ville have sat Tjekkiet og Danmark i finalen,« siger Werner Becher, der er Sportradars regionale topchef i Europe, Mellemøsten, Afrika og Sydamerika.«

Danmark åbner EM-festlighederne på hjemmebane i Parken lørdag aften klokken 18.00 mod Finland. Herefter venter to yderligere gruppekampe i København mod Belgien og Rusland.

Lad os håbe, at supercomputeren har ret – så bliver ovenstående nemlig intet problem.