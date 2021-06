Christian Eriksen er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og har besøgt landsholdslejren i Helsingør.

Det skriver Dansk Boldspils-Union på Twitter fredag aften i en meddelelse.

'Christian Eriksen har været gennem en succesfuld operation og er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. I dag har han også besøgt landsholdslejren i Helsingør,' står der eksempelvis, inden der fortsættes:

'Og nu vil han tage hjem og bruge tid med sin familie.'

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

Den danske landsholdsstjerne fortæller, at han er meget taknemmelig for de hilsner, han har fået siden lørdag aften, hvor han kollapsede mod Finland.

'Eriksen siger yderligere: Tak for alle de mange hilsner – det har været utroligt at kunne se og føle. Operationen gik fint og jeg er okay efter omstændighederne.'

'Det var godt at se gutterne igen efter en fantastisk kamp, som de spillede i går. Ingen grund til at sige, at jeg selvfølgelig vil heppe på dem på mandag mod Rusland.'

Eriksen blev hyldet i EM-kampen mod Belgien torsdag aften. Her blev bolden sparket ud i det tiende spilleminut, hvorefter hele Parken klappede i et minut.