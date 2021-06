»Tak, jeg giver ikke op.«

Sådan lyder det i en udtalelse fra fodboldspillleren Christian Eriksen, efter han lørdag aften faldt om på banen i EM-kampen mod Finland med et hjertestop.

Det oplyser den italienske journalist Fabrizio Romano ifølge Dagbladet på Twitter, hvor han refererer til en udtalelse, som den 29-årige danske fodboldstjerne er kommet med via sin manager til den italienske sportsavis Gazetta dello Sport:

»Jeg føler mig bedre nu – men jeg ønsker at forstå, hvad der skete,« lyder det videre fra Christian Eriksen:

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. pic.twitter.com/anWUjcbEtP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021

»Jeg ønsker at sige tak til jer alle for det, I gjorde for mig.«

Christian Eriksen faldt om på banen i EM-kampen mod Finland lørdag aften og modtog hjertemassage på banen, inden han blev kørt væk i en ambulance.

Søndag fortalte landsholdets læge, Morten Boesen, at der var tale om et hjertestop, og at der måtte ydes livreddende førstehjælp på banen.

Ifølge lægen blev Eriksen genoplivet med ét stød med hjertestarteren, og i dag er hans tilstand stabil, og han er ved godt mod.

Christian Eriksens holdkammerater slog ring om ham, mens han modtog behandling på banen lørdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Eriksen er endnu indlagt på Rigshospitalet til yderligere observation.

Der er endnu ingen forklaring på, hvorfor Christian Eriksen faldt om på banen i lørdagens EM-kamp.

»Det er en af årsagerne til, at han stadig er på hospitalet. Det er for at finde ud af, hvad der skete,« fortalte Boesen på et pressemøde søndag.