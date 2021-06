»Vi har talt sammen hver eneste dag, og vi er meget opmærksomme på hinandens følelser.«

Sådan har Schmeichel-familien tacklet de seneste dage efter Christian Eriksens forfærdelige kollaps i Parken. Det fortæller Cecilie Schmeichel i et interview med TV3 Sport.

Søsteren til Kasper Schmeichel tilføjer over for Camilla Martin, at hun har talt meget med sin bror siden åbningskampen ved EM mod Finland.

»Jeg har skrevet til ham hver dag for at høre, hvordan han har det. Jeg kunne se smerten i øjnene, fordi vi sad relativt tæt på, og det gør selvfølgelig ondt, når det er familie.«

Kasper Schmeichel har talt med sin søster hver dag siden Eriksens kollaps. Foto: Claus Bech Vis mere Kasper Schmeichel har talt med sin søster hver dag siden Eriksens kollaps. Foto: Claus Bech

Du kan se hele interviewet med Cecilie Schmeichel fra Parken i videoen, som du finder øverst i denne artikel.

Søsteren til den danske landsholdsmålmand sætter ligeledes lidt ord på, hvordan det var at være i Parken torsdag aften, hvor Danmark desværre tabte med 1-2 til Belgien.

»At være tilskuere herinde i dag var værre end en spinningstime. Jeg var helt oppe at køre, og følelserne kørte op og ned. Jeg er også ved at være hæs, fordi jeg har råbt så meget. Jeg vil det så gerne.«

Heldigvis har samtlige meldinger omkring Christian Eriksens helbred været positive siden lørdag aften. Det er ligeledes kommet frem, at den danske Inter-stjerne har fået indopereret en ICD-enhed i brystet. Det er en form for hjertestarter.

Cecilie Schmeichel siger afsluttende, at Christian Eriksens kollaps var en hård oplevelse for hendes søn, som hun havde med på tribunen til Finland-kampen.

Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Foto: STUART FRANKLIN

»Min søn var herinde i lørdags, og der er blevet spurgt indtil, hvordan han har det, fordi Kasper og Christian er hans favoritspillere. Han var virkelig ked af det.«

Torsdagens nederlag betyder, at Kasper Hjulmands tropper står noteret for nul point efter to kampe ved slutrunden, mens Finland og Rusland har fået tre point og Belgien seks.

Men vi er slet ikke ude endnu. Der er flere scenarier, der kan sende Danmark videre – og du kan læse dem alle lige HER.