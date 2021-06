Tv-værten Bubber er rasende.

»Her snakker vi om en umenneskelig situation. En person er kollapset på banen, og for at komme videre skal der gives hjertemassage. Dér, der stopper det. Alt andet er fuldstændig ligegyldigt,« sagde han i onsdagens udgave af B.T.s fodboldpodcast Fodbold EM, som du kan høre i bunden af artiklen.

Siden Christian Eriksens frygtelige kollaps i Danmarks åbningskamp mod Finland har debatten om kampens afvikling raset.

Ifølge landsholdet selv fik de valget mellem at spille opgøret færdig lørdag aften, kort efter hændelsen eller søndag middag. Og den presbold fra UEFA falder ikke i god jord hos Bubber.

»Det er jo dyr, der er fanget. Der er intet rationelt i det her. Man burde ikke have spillet kampen videre,« fastslår han.

»Det havde man jo aldrig gjort andre steder end ved EM.«

Skal man tro på UEFA selv, var det spillernes egen vilje at spille opgøret færdig lørdag aften, men det har landstræner Kasper Hjulmand sidenhen afkræftet på det kraftigste.

Og netop den manglende forståelse for den dybt ulykkelige og chokerende situation, danskerne stod i, samtidig med at de blev bedt om at tage stilling til en fodboldkamp, kalder Bubber for »rystende«.

»At bede folk om at stille op. Det var rystende. Nogen får chokket med det samme, og det er en skide svær situation. Men det er simpelthen for koldt og kynisk,« mener Bubber.

Ifølge UEFA var der ikke mulighed for at spille kampen videre senere end søndag, da det ville betyde, at finnerne fik under 72 timers restitution frem mod onsdagens kamp mod Rusland.

Men der er selvsagt også enorme summer på spil i forhold til tv-rettigheder, sponsorer og så videre.

Og fodboldbosserne har Bibber ikke meget tilovers for.

»Fodbolden er en milliardindustri. Outdatede folk, der sidder og er halvfede på kontoret, som aldrig har haft noget med fodbold at gøre. De vil ikke kunne sparke til en bold, om du gav dem så mange penge,« siger tv-værten.

