Stemningen er god i den danske landsholdslejr, og det er jeg vild med.

For det har været en hård uge for alle efter de forfærdelige billeder af Christian Eriksen, som spillerne så fra nærmeste hold. Derfor glæder det mig også, at de ser ud til at være tilbage i det rette humør og sindstilstand efter at have talt med Eriksen og vigtigst af alt haft ham på besøg i landsholdslejren. Fynboen er nu udskrevet og klar til at komme sig helt efter sit hjertestop.

Nu kan Danmark og alle os, der har været ramt af forskrækkelsen, rette fokus mod en EM-turnering, der trods to nederlag stadig lever og 'kun' kræver en tomålssejr over Rusland for med sikkerhed at sende danskerne videre til ottendedelsfinalen. Det er en ret vild situation i sig selv.

Jeg tillader mig derfor også nu at stille nogle krav til landsholdets resultater. Men lad mig først lige kigge på det rent sportslige i de første to kampe.

Første halvleg mod Finland var ikke god nok. Det var nervøst og uden nok iver efter at komme frem ad banen – frem til chancer. Anden halvleg piller jeg ud af ligningen. Det var et hold i chok, og det var en skandale, at de skulle spille videre.

Belgien blev til gengæld blæst ud af Parken i 45 minutter med det bedste fodbold, jeg har set fra et dansk landshold i mange år. Danmark var hurtige, aggressive i presset samt rolige og kloge i boldomgangen. De kunne ikke holde kadencen desværre, og så vandt Kevin De Bruyne den kamp for Belgien.

Sådan en superstjerne har Rusland ikke. De har ikke spillere i nærheden af belgiernes niveau – kun Aleksandr Golovin ville kunne være i spil til verdens nummer et, så det vil for mig være en gedigen skuffelse, hvis Danmark ikke slår Rusland.

Der er 25.000 mennesker i ryggen i Parken, der mod Belgien viste sig at være en elektrisk og til tider manisk hjemmebane på den helt rigtige måde. Det er en god spillemæssig oplevelse at tage med. Danmark skal og bør vinde.

Fra landsholdslejren har fokus klogt nok været på, at muligheden for avancement stadig lever – og på den måde har landstræner Kasper Hjulmand også fjernet fokus fra nul point i to kampe.

Han har helt rigtigt meldt ud, at Danmark skal blæse Rusland ud af banen og vinde den kamp. Det er han nødt til at sige, for uanset hvad så vil alt andet være en enorm nedtur.

Jeg vil gå så langt som til at sige, at det vil være en fiasko, hvis Danmark ryger ud af EM med bare et point i gruppen.

Det er første gang, at Danmark for alvor er presset. Finland-kampen var noget ekstraordinært, som kan trækkes ud af ligningen, og Belgien vil jeg sjældent forvente en sejr over, selvom jeg fik forhåbningen undervejs i kampen.

Rusland er derimod en nation, som Danmark skal slå. Og når det samtidig er med guleroden, at det kan give en billet til EM-ottendedelsfinalen, så hviler presset pludselig tungt over danskerne.

Det skal spillere af deres klasse kunne modstå, men det vil være den ekstra faktor, som kommer til at spille ind, når kampen starter klokken 21.00 mandag, og det er Rusland, der fra start har det resultat, som de skal bruge.

Der er ikke mere line at give af nu. Hvis ikke Danmark vinder, har EM været en sportslig nedtur af de helt store.

Men jeg tror personligt heller ikke, at det er der, vi når til. Jeg er helt overbevist om, at det, vi så mod Belgien i 45 minutter, vil knuse Rusland med mindst to mål. Det sender Danmark videre på en bølge af selvtillid.