Danmark skal overraskende møde Tjekkiet i lørdagens kvartfinale, men det behøver ikke nødvendigvis at være godt nyt for Danmark.

Det mener B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, da det ifølge ham både er skørt og nemt at sige, at det er en stor gave til Kasper Hjulmands mandskab:

»Det kan på en og samme tid lyde både skørt og lidt letkøbt at sige, at det er en kæmpe gave til Danmark, at det er Tjekkiet, der nu venter i Baku i kvartfinalen. Skørt, fordi Tjekkiet jo har slået Holland ud og vist sig bedre på dagen. Letkøbt, fordi de fleste nok vil mene, at Holland er et bedre hold med større profiler i bedre klubber en tjekkerne. De røg ud på et rødt kort og uskarphed.«



Michel Wikkelsø Davidsen mener dog stadig, at det er en stor overraskelse, at Danmark skal møde tjekkerne i en EM-kvartfinale:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe



»Hvor er det egentlig vildt, at Danmark i en EM-kvartfinale skal møde Tjekkiet. I en turnering med mastodonter som Frankrig, Italien, Belgien, Tyskland, Spanien og England, skal Danmark møde Tjekkiet. Det er et landshold på Danmarks niveau. Måske endda lige under. Danmark er favoritter i den kvartfinale. Det har virkelig flasket sig for os.«

Tjekkerne spillede sig søndag aften i kvartfinalen ved at ekspedere favoritterne fra Holland ud af turneringen.

Dermed skal den ene semifinalist findes mellem Danmark og Tjekkiet, når der lørdag fløjtes op i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.

Du kan følge opgøret live her på bt.dk fra klokken 18.