Velkommen tilbage, Kasper Dolberg.

Til Amsterdam og til det danske landshold! Jeg har ventet på Danmarks dødbringende våben – den tavse dræber – for han er en angriber med alle kvaliteter til at spille den spidsangriber. Den plads, som ingen har taget patent på endnu på det danske landshold.

Kasper Dolberg rækker ud efter den nu. Den skal som minimum være hans i næste kamp. To kasser hjemme på Johan Cruyff Arena, og Danmark er i kvartfinalen mod enten Tjekkiet eller netop Holland.

Jubelscenerne sagde det meste: Først den lettede med armene ud til siden: 'Her har I mig tilbage'. Så den energiudladende forløsning og eufori. Det var en fin jubel fra den ellers normalt følelsesløse silkeborgenser. Og fuldt fortjent.

Foto: Koen van Weel Vis mere Foto: Koen van Weel

Den danske angrebsplads har Kasper Hjulmand jo reelt skitseret med Dolbergs navn siden sin start, men Dolberg har aldrig fået tatoveret sig ind. Han har ikke gjort sig uundgåelig. Det skal han, og det her må gerne være første skridt mod det.

Og hvilket sted at gøre det. I tre år havde Dolberg hjemmebane i Amsterdam med 45 mål til følge i 119 kampe. Lørdag aften var det præcis som at være hjemme igen med et stadion, der føltes fyldt med danskere, rød/hvide-trøjer og slagsange fra det kolde nord.

Der er blevet spillet så meget god fodbold på det her stadion gennem tiderne. Navnet siger det hele. Johan Cruyff Arena. Manden bag Barcelonas Dream Team.

Manden med den ubeskriveligt store fodboldarv. Det her er hollænderens Mekka, men det var overtaget af danske disciple på fodboldtogt.

Foto: OLAF KRAAK Vis mere Foto: OLAF KRAAK

Lørdag aften var det arnested for Kasper Dolbergs genfødsel på det danske landshold. Efter halvandet år med bare to mål - begge mod upåagtede Moldova.

Den store scene er jo ikke uvant for angriberen. Han har spillet Champions League og vundet mesterskabet. Jeg har selv set ham på Friends Arena i Stockholm i en Europa League-finale for Ajax mod Manchester United.

Der var han usynlig. Men her på Johan Cruyff Arena har de altid set ham, selvom han kan virke som et næsten selvudslettende gemyt. Det er han på ingen måde på en fodboldbane.

Se bare, hvor irriterede waliserne konstant bliver på ham - og hvor meget de lader sig provokere af ham.

Foto: Dean Mouhtaropoulos Vis mere Foto: Dean Mouhtaropoulos

Det samme skete i 2018, da walisernes Ethan Ampadu gik voldsomt ind i Dolberg i en ren hævnagt i Nations League-kampen. Det vidner for mig om Dolbergs kvaliteter som pågående angriber.

Kvaliteter, som kun løfter det her danske landshold, der altså bare har sukket efter at finde den rette mand til pladsen i front. Og de fik så stor hjælp undervejs her i Amsterdam af de tusindvis af danske fans.

Hvor langt skal vi egentlig væk, før Danmark ikke længere er på hjemmebane? Det tester vi om en uge i Baku, men længere væk end Amsterdam. Sikke en opbakning til de danske drenge. De danske fans larmer, og de er helt elektriske.

De fik, hvad de kom efter. 4-0... Wow! Også selvom Danmark var favoritter for mig i den her ottendedelsfinale mod Wales. Det er de ikke, hvis modstanderen hedder Holland. Men det bliver godt nok en lige kamp, der skal spilles i Aserbajdsjan.

Jeg er i hvert fald slet ikke bange for tanken om en eventuel kamp mod hollænderne – for det er Danmark, der er flyvende.