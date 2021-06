Hvor skal jeg starte? Og hvordan? Jeg skal nå så meget. En tilståelse, en følelse omkring Danmarks landshold og et symbolsk billede, der fortalte hele historien om det her landshold. Et landshold, der kan noget helt særligt.

Så lad mig starte der.

I de fleste slutrunder popper der et hold op, der rækker ud over egne landegrænser. Peru i 2018, Island i 2016 og Costa Rica i 2014. Oftest underdog'en, der med sine få indbyggere, men passionerede fodboldfans løber med opmærksomheden og bliver de fleste fodboldfans' hold nummer to.

Ja, I kan godt mærke, hvor jeg vil hen. Jeg har kigget mig omkring for at finde det hold, som alle holder med i år. Men det har været svært at finde. Indtil det slog mig:

Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Danmark ER det hold! Danmark er de små giganter. Det hold, som alle de andre håber på, når deres eget land ikke spiller.

Og så kommer jeg til det symbolske billede. For jeg ved ikke, hvor meget man så det i tv, men i en sydende Parken var det helt tydeligt, da Andreas Christensen – en dansk superstjerne – bankede bolden i nettet til 3-1. Parken eksploderede, men det var ikke det.

Det var hele den danske bænk, der løb ind i en bunke og jublede. Jeg ved godt, at vi har talt meget om det danske sammenhold efter Christian Eriksens kollaps, men vi kan ikke slippe det.

De her drenge står sammen, og det er et forrygende syn. Lige så forrygende som Danmarks åbningsmål, der åbner døren for en tilståelse af de store fra mig. Et fejlskud af de helt grimme.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Vi skal måske et par år tilbage, da jeg i vores podcast 'Transfervinduet' kom med et skudsmål af Mikkel Damsgaard. Jeg mente, at han var for klejn, og derfor ville han aldrig klare sig i udlandet. Nej, han ville ende i Helsingør inden for et par år.

Den var ikke god. Den var decideret elendigt kaldt af mig, men heldigvis for Danmark fik jeg da lidt ret. Han endte i Helsingør – bare i landsholdslejren på Hotel Marienlyst og nu som landsholdets helt store stjerneskud ved EM.

Mikkel Damsgaard var troldmanden i cirkusset mod Belgien, hvor han siksakkede sig gennem modstandere og styrede det danske spil på smukkeste vis. Mod Rusland indtog han rollen som kanonkonge, da han bankede Danmark foran 1-0 med et spark, der indkapsler hans styrker så godt.

Det var et klogt, præcist og teknisk perfekt spark. Når man kan de ting og dertil smider en fodboldhjerne af den kaliber, man har lyst til at forske i, så har Danmark en landsholdsstjerne in spe.

Kasper Hjulmand ville ned for at juble ved ACs scoring. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Kasper Hjulmand ville ned for at juble ved ACs scoring. Foto: WOLFGANG RATTAY

Jeg overgav mig allerede for flere måneder siden, men nu er det på tide, at jeg lægger mig helt ned. Det er det, jeg gør her, og hvor føles det dejligt!

Han bliver også vigtig, når Danmark møder Wales i Amsterdam, for det kommer til at ske. Danmark er i ottendedelsfinalen, og min fornemmelse er fantastisk. Det her danske landshold kan sagtens slå Wales.

De danske drenge sagde det selv i dagene op til kampen. Nu starter EM. Og Danmark kommer blæsende for fuld smadder!