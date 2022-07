Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Danmark tog en nødvendig og hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over Finland, da Pernille Harder scorede det afgørende mål sent i anden halvleg, og på den måde holder danskerne liv i EM-håbet.

Danmark var kampen igennem dominerende, men det holdt hårdt med at få scoret det afgørende mål. Store chancer til Nadia Nadim og Karen Holmgaard gav lidt gummi i knæeene, men superstjernen Harder sørgede altså for dansk triumf i Milton Keynes - og så leverede målmand Lene Christensen en vanvittig redning til allersidst.

Et nederlag havde været fatalt for danskerne, der nu skal ud i en drabelig duel mod storfavoritterne fra Spanien på lørdag - de møder senere tirsdag Tyskland.

Herunder får du B.T.s dom over danskernes præstationer.

Hun gad ikke mere pis! Efter 0-4-blamagen var Lene Christensen hårdt ramt, og det skulle der laves om på tirsdag. Hun havde ikke meget at lave længe, men i den dybe overtid havde finnerne sit bedste forsøg - og så viste Christensen, hvorfor hun er dansk førstekeeper. I en fuldstændig vanvittig redning kastede hun sig op i krogen og holdet finnerne inde i saunaen, og så kunne Danmark fejre 1-0-sejren og håbet om at fortsætte ved EM.

Det store powerhouse i det danske forsvar slår nogle strålende bolde frem i banen, og de skabte flere gange i kampen problemer for den finske defensiv, når Nadim, Harder og Bruun løb efter Seveckes støbte kugler. Stærk indsats af Everton-forsvareren, der bidrog til at holde Finland på så få chancer.

Hun er en kriger, og det kan selv en fossende blodtud ikke ændre noget ved. Hun går forrest, og jerner ind i alle tacklinger, og det gav masser af ro i det danske forsvar, som ikke for alvor blev presset af finnerne.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Veje ikke elsker at heade til fodbolde. Det viste sig også tirsdag, da hun stødte en clearing lige ned i fødderne af en finne, der fik masser af tid til at afslutte - uden præcision, heldigvis. Hvad Veje ikke har i hovedspillet, har hun i det fremadrettede spil, og hun var ved at starte og afslutte et fuldstændig fremragende angreb i første halvleg, hvor hun kombinerede med Harder og Bruun, men afslutning var for svag.

Ja, goddag, Sara Thrige. Du er til EM - og du er på banen! AC Milan-backen fik chancen i startopstillingen, men den greb hun godt nok ikke. Hun virkede slet ikke til stede i kampens indledning, og hun smed utallige bolde ud over baglinjen eller sidelinjen. Det var godt nok skuffende, og det resulterede også i, at hun efter godt en halv time blev rykket over i venstre side. Det blev dog ikke meget bedre, og hun blev udskiftet efter 55 minutter.

Den danske bodybuilder på midtbanen var opsat på at vaske den skuffende præstation mod Tyskland af sig. Det kunne man tydeligt se fra kampens start, hvor hun med stor ro og sikkerhed tog fat i bolden og fordelte spillet. Skulle have haft et oplæg på en strålende frispilning, men Pernille Harder klokkede i det og skylder en enkelt i baren! Blev - noget frustreret - skiftet ud efter 64 minutter.

Den finske chefscout havde inden kampen kaldt nogle af Danmarks spillere for arrogante i deres boldomgang. Og det havde han ret i, hvis man så på Sofie Junge i første halvleg. Hun tog sig tonsvis af tid midt på banen, og det opsnappede en sulten finne, der tog bolden og jernede afsted i en farlig kontra. Heldigvis for Juventus-midten løb kontraen ud i sandet. Ellers en kamp, hvor Junges defensive arbejde stod mest frem - for hun havde en af Danmarks største chancer, men overplacerede fuldstændig.

Er normalt placeret i højre side, men i dag blev hun rykket over på venstre side, fordi Lars Søndergaard droppede Sofie Svava. Thomsen havde med sit drømmemål mod Brasilien også vist, hun kan med venstre, men tirsdag var godt nok ikke hendes dag. Havde det svært i venstre side, men da hun kom over på højre side blev det noget bedre.

Hun var kun udtaget til EM som joker, sagde Lars Søndergaard. Men én kamp inde var tingene spidset til, og der var brug for Nadim. Det kunne man godt forstå på MK Stadium tirsdag, for hun var en af banens bedste. Tidligt var hun tæt på med en god afslutning efter en dribling, og kun en mirakelredning holdt hende fra buret efterfølgende. I anden halvleg fik hun tidligt en kæmpe chance, men er du svimmel en afbrænder, hun leverede, inden hun blev skiftet ud i det 55. minut.

Den store tankforward viser sig oftest frem med sit hårde arbejde og sit aflægsspil. Det var igen gældende mod Finland, hvor hendes bedste aktion var en gudesmuk hælaflevering til Katrine Veje, der kunne have scoret og afsluttet et stærkt angreb.

Selvfølgelig, skulle det være hende, der gjorde det!

Den danske superstjerne bliver ved og ved og ved med at forsøge at finde åbningerne, og efter en kamp med lidt svære vilkår med en finne i nakken konstant, så var hun ved at levere et fortrinligt oplæg i anden halvleg, da hun - næsten - uden at kigge slog bolden til venstre til en helt fri Karen Holmgaard. Hun missede dog stort, og så måtte Harder selv tage ansvaret og efter godt 72 minutter stangede hun nemlig 1-0-målet ind og levede op til titlen som Danmarks klart bedste fodboldspiller. Endte i et grimt, grimt sammenstød til sidst i kampen, hovr hun måtte udgå.

---

Danmark manglede en venstrebenet wingback gennem det meste af kampen, fordi Søndergaard så bort fra Svava i startopstillingen. Hun viste hurtigt, hvorfor det er en god idé at have hende på banen, for hun slår altså nogle stærke indlæg og kan udfordre. Hendes modvilje mod at bruge højrebenet blev dog noget kosteligt, da hun havde chancen for at knalde bolden mod den finske kasse, men i stedet lod helt være. Træn det da!

Bredgaard kom ind i stedet for Nadia Nadim og viste flere fine takter fra højrekanten, men det var heller ikke sådan, at FC Rosengård-spilleren gjorde et kæmpe indtryk.

Hun fik en gigantisk chance, lige da hun kom ind, og det fik de danske fans op ad stolene. Uheldigvis headede hun bolden lige i ryggen af en finne. Kort efter var hun impliceret i den danske 1-0-scoring, da hun headede på overliggeren, inden Harder nettede. Godt indhop, der blev krydret med stor vilje for at genere finnerne.

Hun leverede vel kampens største afbrænder, da Pernille Harder fandt hende med en gudeaflevering. Hun var helt alene med den finske keeper, men trods masser af tid sendte hun bolden lige på målmanden. Heldigvis for hende endte Harder med at bringe Danmark foran, og så er den afbrænder vist hurtigt glemt!

UB

Beslutningen om at starte med Janni Thomsen på venstre wingback og Sara Thrige på højre gav slet, slet ikke pote. Janni Thomsen blev hæmmet fuldstændig, og Sara Thrige spillede en sløj kamp, og det betød masser for det danske opspil, der gerne ville over kanterne. Skiftede Thrige for offensivt stærke Sofie Svava, og med yderligere tre ændringer fik han til sidst tippet kampen over i dansk favør. Nu venter en skæbnekamp mod Spanien på lørdag.