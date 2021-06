Op! op! op! Hvis landsholdets episke EM-rejse gennem Europa fortsætter med samme opturs-fart opad, så ender Hjulmands gutter i stratosfæren.

Fire kampe er afviklet, og de har efter den indledende gevaldige nødlanding med Eriksens frygtelige hjertestop budt på en masse små og store lykkeøjeblikke oppe i fodboldhimlen.

Men hvem af landsholdsspillerne har fortjent at blive forkælet med en plads på first class på det danske EM-fly, hvem kan strække benene i business class, hvem hører til på economy class, og hvem er med som blind passager?

Få svarene i B.T.s store vurdering af de 25 danske EM-spillere (Christian Eriksen er ikke med her) ud fra deres roller og præstationer ved slutrunden, som foreløbigt har ført Danmark frem til kvartfinalen.

WhoScored-karakterer Det store statistik-site WhoScored vurderer samtlige spillere under EM ved hjælp af deres egen algoritme. Den er baseret på samtlige hændelser undervejs i en kamp og udregnes derfor på baggrund af mere end 200 rå statistikker - både positive og negative. Det giver i sidste ende en karakter mellem 1 og 10.

First class



Prins Joakim af Fodbolddanmark sidder på EM-tronen. Han glider lige ind i cockpittet på privatflyet. De præstationer, som backen har leveret, har ikke bare været iøjnefaldende på et dansk niveau. Det er noget, som talentspejdere og fodboldfans i hele Europa må spærre øjnene op for. En af de bedste spillere af alle ved EM.

Statistik: 4 kampe, 360 minutter, 2 mål, WhoScored-karakter: 7.61 (nr. 5 af alle ved EM)



Samtlige mere eller mindre højtflyvende klicheer, der kan fremmanes om en stor leder, er blevet kastet efter Hjulmands co-pilot i de seneste uger. Også i denne avis. Og med rette. For det er ikke kun ved en enkelt lejlighed eller to, at Danmarks anfører har vist sit store format. Nej, det har han gjort fra dag et og hele vejen gennem gruppespillet og frem til nu – både på og uden for banen.

Statistik: 4 kampe, 320 minutter, WhoScored-karakter: 6.70



Kasper Hjulmand udpenslede niveauet perfekt, da han sagde, at han ville spille med 'AC' i alle klubber i verden. Her er Danmarks bedste bud på en kommende luftkaptajn i verdensklassen. Cool, stensikker og klog. Det fortæller hele historien, når han træder frem på midtbanen og spiller lige så sikkert der.

Statistik: 4 kampe, 360 minutter, 1 mål, WhoScored-karakter: 7.08



Den 20-årige Jyllinge-knægt med den spinkle statur men fuldtudviklede fodboldhjerne har taget Danmark, Europa, verden med storm. Har fået den næsten umenneskelige opgave at udfylde hullet fra Eriksen, men har grebet den med en smuk EM-fuldtræffer og laber assist. Den af Hjulmands mange lærlinger, som har strålet stærkest ved dette EM.

Statistik: 3 kampe, 204 minutter, 1 mål, 1 assist, WhoScored-karakter: 7.25



Det er Højbjerg, der forlader flyet som den sidste og sørger for, at alle er med, og holdet er samlet. Han har leveret en masterclass i rollen som defensiv ankermand med både spilfordeler-evner og taktisk forlænget arm. Der er så meget energi og ikke mindst pondus i Højbjerg, som fortjener ekstremt meget ros for EM indtil videre.

Statistik: 4 kampe, 360 minutter, 3 assist, WhoScored-karakter: 7.19

Business class



Der var måske endnu højere forventninger til den smukke 'steward' på den danske danske EM-concorde. Men så glemmer man, at han ikke har haft den bedste indflyvning til slutrunden med sit klubhold. Delaney er stadig gået forrest for Danmark og er en energisk indpisker, som betyder så meget for landsholdet.

Statistik: 4 kampe, 294 minutter, WhoScored-karakter: 6.73



Den blonde bomber har fået stor tillid af Hjulmand dog uden for alvor at kvittere for den. Virkede lidt lad op til EM og tilbragte gruppespillet som en bifigur på de billige sæder. Men sikke et comeback til fordoms storform, han leverede på sin gamle hjemmebane i Amsterdam. 'Dolleren' viste med sine to mål mod Wales højeste Euro Class, og nu er det ham, de andre angribere skal stjæle pladsen fremme i flyet fra.

Statistik: 2 kampe, 100 minutter, 2 mål, WhoScored-karakter: 7.50



Han sidder lige bag førsteklasseafdelingen og trækker i gardinet for at snige sig frem på de flotteste pladser. Det er så tæt på, for Yussuf Poulsen har leveret de mål, som man kunne håbe på. Arbejdsindsatsen er altid i top, mens finteknikken stadig kan bruge mere finpudsning. Han må meget gerne blive klar til Baku.

Statistik: 3 kampe, 213 minutter, 2 mål, WhoScored-karakter: 7.08



Jannik Bæstergaard har trods sine lange lemmer erobret en plads forrest i Hjulmands flyvemaskine – helt uden at bruge store armbevægelser. Anføreren for den stærke '94-generation er dermed langt om længe ved at leve op til sit store potentiale i den rød-hvide trøje. Der har været enkelte skønhedsfejl, men han har bidt sig fast efter Hjulmands systemskifte. God timing.

Statistik: 4 kampe, 291 minutter, WhoScored-karakter: 6.72



Den lynhurtige angriber kan frit vælge, om han vil sidde ved vinduet eller ud til gangen, men han skal vise større træfsikkerhed foran kassen som målscorer eller oplægger, før han kan opgraderes til first class, hvor han som FC Barcelona-spiller burde høre til. Hans arbejdsindsats belønnes dog forståeligt med en fast startplads.

Statistik: 4 kampe, 355 minutter, 1 mål, WhoScored-karakter: 7.12



Det kunne have været både en afvisning ved gaten eller en plads helt bagest i flyet, men Cornelius er bare braget frem. Han er den perfekte reserve – en mand, der er kommet ind og har skabt kæmpe ravage. Indsatsen mod Wales var af så høj kvalitet i de 20 minutters tid, at han banker på til en startplads i kvartfinalen.

Statistik: 4 kampe, 57 minutter, 1 assist, WhoScored-karakter: 6.58



Loyalitet, fleksibilitet og evnen til stort set aldrig at være med til at tabe en landskamp er blevet belønnet for Udinese-altmuligmanden. Selvom han kun en gang har været i landstrænerens EM-startformation, mod Wales, så har Stryger fået et sæde, hvor han kan brede sig og få et godt glas champagne til flymaden.

Statistik: 4 kampe, 151 minutter, WhoScored-karakter: 6.47



Efter et langt indløb har Wass' landsholdskarriere langt om længe nået flyvehøjde. Er Hjulmands go to guy på højreback, hvor konkurrencen ellers er stor, og kun sygdom har holdt ham ude mod Wales. Har været solid, men mangler et magisk EM-moment for at blive opgraderet til mere luksus på den danske Euro-flyvetur.

Statistik: 3 kampe, 198 minutter, WhoScored-karakter: 6.85

Economy Class



Det var dejligt endelig at se det clean sheet mod Wales, for han har ikke ramt sit højeste niveau endnu. Schmeichel vil nok selv være ærgerlig over målet mod Finland, men hovedet var et andet sted. Og uden den redning mod Rusland i første halvleg på Golovins afslutning kunne Danmark have fløjet EM-maskinen i hangaren. En af landsholdets største ledere – og det er vigtigt, at han finder sit bedste spil frem.

Statistik: 4 kampe, 360 minutter, WhoScored-karakter: 6.01



Det har været en hård skæbne for FCK-angriberen. Han havde fået pilotjakken på, men efter 45 minutter mod Finland flåede Hjulmand den af ham og lod den hænge i skabet. Wind gik ind i slutrunden som førsteangriber, men nu er han nede bag Dolberg, Damsgaard og Cornelius. Han er stadig ung og skal nok komme tilbage.

Statistik: 1 kamp, 63 minutter, WhoScored-karakter: 6.40



Brentford-spilleren var før forårets skade alvorligt i spil til en plads i sus og dus side om side med stamspillere. Mistede dog muligheden, da han småskadet ikke var helt fit, da EM gik løs. Den tidligere Brøndby-yndling har dog i de seneste kampe vist sig brugbar som en solid midtbaneindskifter.

Statistik: 3 kampe, 77 minutter, WhoScored-karakter: 6.29



Han er blevet rykket ned bagi ved toiletterne, og ligesom med Wind har det været et stort tilbageskridt. Han gik ind til EM som førsteudfordrer på de forreste tre pladser – nu skal man kigge langt efter magikeren. Men han er med på flyet til Baku, og han er bare en joker, der venter på at blive spillet.

Statistik: 2 kampe, 33 minutter, WhoScored-karakter: 6.46



Ved siden af Skov Olsen og co., nede bagest i den danske landsholdsjumbojet, sidder FCK-backen og spreder god stemning. Er kommet med på en af de sidste pladser i Hjulmands fly og er bare glad for at være med på rejsen. Indhoppet mod Wales på sin gamle Ajax-hjemmebane var 500.000 lækre Euro-bonuspoint direkte ind på kontoen.

Statistik: 1 kamp, 13 minutter, WhoScored-karakter: 6.29



Hjulmand-opfindelsen er nok fint tilfreds med sit sæde på en af de billigere rækker. Midtbanekonkurrencen er hård, men den elegante spilfordeler har vist sig som en habil gardering, når Højbjerg og Delaney løber tør for batterier.

Statistik: 4 kampe, 100 minutter, 1 assist, WhoScored-karakter: 6.32



Rollen var klar inden check-in. Andersen skulle være backup, men med ændringen fra to til tre midterforsvarere i startopstillingen kunne han pludselig skimte en mulighed. Han er bare ikke foretrukket, og Vestergaard har sat sig op foran med de store drenge. Et lille minus for Joachim Andersen.

Statistik: 1 kamp, 13 minutter, WhoScored-karakter: 6.26

Afvist i gaten



Han står stadig og venter på at blive vinket ind i EM-jumbojetten, men Skov ligner altså umiddelbart en af de store tabere ved slutrunden. Han har ellers haft fine måneder med spilletid for Hoffenheim, og han har det langskuds- og frisparksvåben, som vil kunne ændre kampe på vippen. Hjulmand virker bare ikke til at tro på ham.

Statistik: Har ikke været på banen endnu



Det skabte noget røre, da 'Zanka' fik udleveret billetten til Hjulmand Airlines. Der var ingen grænser for, hvem der burde have været med, ifølge mange fans. Men midterforsvareren har altså ikke fået tid på banen, og derfor bidrager han som den erfarne mand, som virker til at hjælpe de unge – især Mikkel Damsgaard – rigtig fint under slutrunden.

Statistik: Har ikke været på banen endnu



Det var en af de yderste pladser, han kom med på, og det har kunnet ses. Der har været meget tid på tribunen, og der skulle to skader og en sygemelding i truppen til, før 'Malmö-AC' fik lov at snuse til EM-græsset i Amsterdam. Men kun som opvarmer. Han ser ikke ud til rigtig at komme i spil i slutrunden.

Statistik: Har ikke været på banen endnu



Ude i bagagerummet sidder de to reservekeepere og er vidner til en foreløbigt episk EM-rejse som velkvalificerede støttepædagoger, træningsmakkere og bagagebærere for Schmeichel. Men for fanden, sikke en rejse at være med på for FCM-sidsteskansen.

Statistik: Har ikke været på banen endnu



Det kunne ligeså godt have heddet charterrejse med familien under EM for Rønnow efter en elendig sæson med Schalke 04, men riget fattes stærke målmænd. Så han skal være glad for sin plads i truppen. Ligesom tilfældet er med Lössl, så er Rønnows vigtigste opgave ved EM at holde sig klar og gøre Schmeichel skarp.

Statistik: Har ikke været på banen endnu