Sikke en forrygende og forrykt EM-forløsning: Danmark er videre!

Mod Finland led Danmarks EM-håb et gigantisk knæk efter Eriksens hjertestop, men den enorme rød-hvide kraft til Belgien-braget genoplivede den danske EM-feber, og gav troen på endnu et dansk EM-mirakel.

Og det var lige præcis det, de 25.000 ekstatiske danske roligans i Parken fik mod Rusland: En euforisk 4-1-sejr med det ene drømmemål efter det andet, som var nok til at sende de danske krigere videre ved EM - trods blot en sejr og to nederlag i gruppen. Dertil hjalp Belgien med en sejr over Finland.

Nu skal festen fortsætte på Christian Eriksens gamle hjemmebane i Amsterdam, som drømme-målscorer og Eriksen-afløser Mikkel Damsgaard, 'AC' og alle de andre passende kan erobre i den kommende ottendedelsfinale. Læs B.T.s dom over de danske landsholdsspillere og Hjulmand herunder.

For første gang under EM fik roligansene i første halvleg lejlighed til at lufte den lumre hyldestsang »fisse, kusse, Schmeichel er en mur«, da den stærke danske keeper reddede en gigantisk russisk chance. Derudover var han pålidelig og som altid til stede med råb og fagter. Enkelte skønhedsfejl med fødderne. Men det' ligemeget. Clean sheet næste gang!



Forsvarschefen er født i fængselsbyen Horsens. Det kunne ses: Han tog ingen fanger i sit solide forsvarsspil og var med til at sende russernes angrebstank Dzyuba bag lås og slå. Gav og tog imod tæsk gennem 90 minutter. Fortjener calzone ad libitum på sit lokale pizzasted hjemme i Milano efter den indsats.



Champions League-vinderen udstråler topkvalitet i forsvaret og var med til at pacificere russernes offensiv. Vi ved, at han kan så meget med bolden, men tog lidt for sjældent offensivt initiativ i første halvleg, men så var det, som om han fik løbepas af Hjulmand til at skyde op på midtbanen, og så overtog Danmark seancen. Og sikke et drømmetræf til 3-1. V-E-R-D-E-N-S-K-L-A-S-S-E!



Startede godt, havde ro på bolden, men så kom to næsten fatale opspilsfejl, og så kunne man se usikkerheden forplante sig hos ham selv og holdkammeraterne. Spillede sig dog op igen, men begik så et lidt uheldigt men også en anelse klodset straffespark i anden halvleg.



Fjodor Kudrjasjov tæskede ind i ham med samme kraft, som en flaske vodka ville ramme en en dansk student i de her dage, men til russerens overraskelse tog Wass ham i en slurk og dansede videre. Fantastisk overblik, da han fandt Braithwaite – den havde fortjent en assist.



Mod Belgien fik Højbjerg vinger af Parkens publikum, i dag var han flyvende efter sin assist til Mikkel Damsgaard, og så kunne de pakke ham nok så meget ind i vat, han var ikke til at stoppe. Afleveringen til Wass var genial. Krigede kampen færdigt med Wieghorst-bandage på hovedet. Sigende.



Tak, fordi du ikke smed dig i græsset efter den tackling på anklen. To afleveringer senere kunne Mikkel Damsgaard hakke den i nettet, og så kunne Delaney selv spæne rundt og vælte modstandere i resten af kampen.



Fysisk kunne han tage en slåskamp mod kæmpen Nikolaj Valuev på en aften som denne, hvor han stod imod på imponerende vis mod de stærke modstandere, men nede på jorden manglede der præcision i forhold til, hvad han har vist i de andre EM-kampe. Kronede et konge-EM med en flot kontra-scoring til 4-1.



Damsinho, Damsiesta, Damsadona! Kald ham, hvad I vil, Danmark har fået en ny superstjerne in spe. Det er ikke nogen nem opgave at skulle erstatte landets bedste spiller siden Laudrup-brødrene. Men Damsgaard er gået uimponeret til værks som Eriksen-afløser. En pestilens for russerne i sit hidsige presspil, hele tiden involveret offensivt. Og ja, hvilket drømmemål. Knægten er 20 år!



Hverken russerne eller hans pandebånd kunne ikke følge med i denne kamp. Mens hovedbeklædning blev taget op af Daniel Wass og gemt inde under tøjet, indtil de to tilfældigvis mødtes igen, var det værre for russerne med den tilbagelægning. Den slog dem ud.



Arbejdsindsatsen fejler ingenting, men det er den misbrugte kæmpechance i anden halvleg, man husker bedst fra hans kamp. Den bold skulle bare være knaldet i mål. Braithwaite lod sig dog heldigvis ikke slå ud, og kort efter havde han et lækkert samspil med Dolberg, der burde have give Barca-spilleren oprejsning, men angrebskollegaen misbrugte den store chance.

----

Indskiftere:



Vi skulle hen til kamp tre, før vi fik Dolberg at se i aktion ved EM. Det kunne ses på skarpheden foran mål, at han har set med fra bænken. Indgik som altid fint i spillet med sin finesse og fornemmelse for en fræk et-toer.



Skiftet ind efter 61 minutter i stedet for Daniel Wass. Det var lige, som det skulle være. Påpasselig i forsvaret, og nu må han gerne tage 37 kampe i træk igen på landsholdet uden nederlag. Vi er i gang.



Skiftet ind efter 72 minutter i stedet for Mikkel Damsgaard. Gik ind på den midtbane og gjorde den forskel, han blev bedt, om efter russernes reducerende mål.



Skiftet ind efter 85 minutter i stedet for Martin Braithwaite. Holdt på bolden og spillede en chance større, det er præcis, som det skulle være, i de få minutter, han fik. Uden for bedømmelse



Skiftet ind efter 85 minutter i stedet for Thomas Delaney. Fik en masse bolde i sin korte tid på banen, og de blev fordelt, som de skulle. Uden for bedømmelse



Der var igen dømt 3-5-2 og genvalg til de 11 mand, der spillede lige op med Belgien. Men det var ikke nogen udpræget succes at have tre dedikerede forsvarsspillere i første halvleg. Danmark skulle jo frem på banen! Men så fik 'AC' frihed, og Hjulmands Eriksen-afløser, Damsgaard, startede festen. Derfra var der kun én vej. Sikke en aften for landstræneren, der har styret sit hold flot ud af modgangen.