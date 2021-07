Danmark vender hjem. Landsholdsheltenes europæiske charmetogt er forbi efter et hyperdramatisk nederlag til England foran et frådende publikum på Wembley.

Med 2-1-nederlaget efter forlænget spilletid bliver EM-semifinalen endestationen for Kasper Hjulmands tropper, som har vundet hele Danmarks hjerter – og Europas med. De faldt med ære.

For det var en heroisk præstation, danskerne leverede i en kamp, der havde det hele – drømmemål fra Damsgaard og superredninger fra Schmeichel blandt andet – men hvor matchvinder Harry Kane havde heldet og VAR-medvind til sidst.

Her er B.T.s dom over de danske spillere, som var i aktion i semifinalebraget mod England.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne



Selvfølgelig. På Wembley. I en semifinale ved EM. Der stempler han ind. De der fuldstændige magiske klasseredninger, blandt andet en straffesparksredning, som Kasper Schmeichel er garant for, og som vi ikke har set ham levere hidtil, kom på den vigtigste aften i denne turnering. Raheem Sterling og Harry Maguire fattede det ikke. Det gør vi. God save Schmeichel.



Gled heroisk ned i en tværpasning, men fik skrabet bolden i nettet til 1-1 i selvmål nummer 117 eller noget i den dur ved dette EM. Skulle måske være blevet på benene? Men derudover var han forbilledlig i sin ro og styrke i sit solide forsvarsspil. Og modtog albuer og Harry Kane-stormløb uden at kny.



Havde det lidt svært med Sterlings hurtige fødder i begyndelsen af kampen, men hvem havde egentlig ikke det? Som kampen skred frem, blev han den dansker med flest buhråb fra de engelske fans, og det var egentlig det største tegn på, hvor godt han gjorde det. Kæmpe slag for Danmark, at han gik skadet ud.



Okay, hvis du fik at vide, du kunne vælge et sted at spille dit livs kamp, hvad ville du så vælge? Hvad jeg ville gøre? Jeg ville… hæve lidt kredit på min EM-konto, shoppe en krop som en dansk viking, vinke når jeg så englændere og bare være Vestergaard denne aften på Wembley. Simon Kjær elskede at have ham ved sin side, og vi elskede ham på vores landshold. Der burde have været en kamp tilbage.



Den bedste aktion var at gøre ingenting. Jo, han tog tilløb og insinuerede, at han ville tage frisparket, men overlod det til Mikkel Damsgaard. Tak for det. Hjørnesparkene skulle han måske også have overladt til en anden, for de var ikke gode denne aften. Fin fight, men rigtig beslutning med udskiftningen.



Det er godt, at han er fodboldspiller og ikke postmand, for så havde han ikke haft sit job særligt længe. Der var mange bolde uden adresser på afleveringerne, ja, ofte rev man sig i håret over hans beslutninger med bolden, fordi de virkede så febrilske, men alligevel gjorde han en rigtig fin figur med så mange aktioner som tacklinger, pres, overblik, styring af holdkammerater, fortsæt selv listen. Holdt sammen på Danmark med sokkerne rullet ned ala Lerby, da de var 10 mand.



Minder om en besat mand, når han sætter i sprintpres over en halv bane, og var energisk som en Red Bull-afhængig adrenalinjunkie gennem 87 minutter. Det går bare nogle gange ud over køligheden med bolden og overblikket, når englænderne gjorde rummene små. Laver mange vigtige frispark, og slap mirakuløst for gult.



Der var sat en velvoksen gårdvagt i form af bundrutinerede og udsmider-stærke Kyle Walker til at holde skarpt øje med Mæhle. Det forhindrede den danske backkomet i at levere sine vilde offensive raids. Han var dog koncentreret kampen igennem – særligt defensivt – og havde nogle vigtige indgreb, men blev også kørt lidt rundt af Sterling og co.



'Han smasker den op i krogen.' Det var nok kun de største danske jubelidioter, der tænkte sådan. Men fandeme om ikke, den 21-årige unge mand gjorde det: Pløkkede frisparket helt op i fodboldhimlen, som kun en Messi eller De Bruyne kan gøre det. Slutrundens store frisparksøjeblik! I guder, hvor præsenterede Eriksen-afløseren sig mageløst flot som dansk spilfordeler i den time, han var på banen.



Svære betingelser, men Martin fra Esbjerg brugte musklerne og farten godt mod de kæmpestore forsvarsspillere, der ikke kunne følge med eksprestoget. Men det gik også til tider lidt for stærkt for jyden selv, der mistede nogle bolde, der bragte holdkammeraterne i svære situationer. Overordnet var han dog stærk.



Med frække finter, godt overblik og de rigtige beslutninger kommer man langt som angriber. Men målene og chancerne udeblev i første halvleg for Dolleren. I anden halvleg fik han vristet sig fri til et par fine skud ude fra kanten af feltet, men den danske topscorer gik målløs fra banen efter 65 ganske solide minutters spil.

---

Indskiftere:



Harry Kane, Raheem Sterling og de andre Premier League-stjerner har allerede fået en forsmag på, hvad der venter dem i næste sæson. Nørgaards tacklinger. Puha, det var tæt på et straffespark.



Erstattede Dolberg med 25 minutter igen og kom ind med vanlig power og fart. Skulle have været et frisk pust i offensiven ligesom mod Tjekkiet, men havde problemer mod at sætte sig igennem mod de brutale engelske forsvarsjern. Den gamle vane med at tabe alt for mange bolde havde han fundet frem igen.



Skiftet ind efter 68 minutter i stedet for Jens Stryger Larsen. Den var nødvendig den advarsel, for England var på vej frem mod et farligt angreb. Men der kom også flere sjuskede fejl fra ellers rutinerede Wass, der ikke rigtigt kom ind og fik indflydelse på kampen, som England pressede hårdt på.



Kom ind i stedet for skadede 'AC', og havde med meget få EM-minutter i benene et par usikre momenter i den hektiske slutfase af den ordinære spilletid. Kom dog godt efter det og var med til at holde skansen til det sidste, selvom Danmark kun var ti mand.



Boldteknikken sad ikke, hvor den plejer, og det var ikke lige her, at han skulle lege med hæl og tå. Det var faktisk alle andre, der drev gæk med ham. Virkede overmatchet og måtte humpe ud, da Danmark ikke havde flere indskiftninger. Av-av. En aften til glemmebogen.



Same procedure as last game. Hjulmand holdt fast i starterne fra Tjekkiet-kampen og gameplanen var god. Fornuftigt. For den danske træner-troldmand er det lige så vigtigt, hvem der slutter kampen, som hvem der er i startopstillingen, og her gik det skævt for landstræneren. Danmark var presset i bund, og det var svært at undvære nedslidte Dolberg, Delaney, Damsgaard og 'AC' til sidst. Deres erstatninger havde det svært i heksekedlen.