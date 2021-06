Der var kun helte på banen i den vel nok mest emotionelle landskamp nogensinde spillet på dansk jord.

Christian Eriksen frygtelige kollaps midt i første halvleg kastede skygger over Danmarks EM-åbningskamp mod Finland, som vandt 1-0. Men resultatet er på mange måder ligegyldigt for andet end EM-turneringens forløb.

Den danske stjerne faldt om sidst i 1. halvleg for øjnene af en hel fodboldverden. Hans holdkammerater beskyttede ham og skærmede ham, mens han modtog livreddende behandling af den heroisk kæmpende lægestab foran 16.000 måbende, tavse og chokerede tilskuere - herunder hans kæreste og mor til hans to børn, Sabrina.

B.T.s dom over samtlige danskere, som var i aktion i Parken samt landstræner Kasper Hjulmand, er en hyldest til et landshold, som efter meldingen om Eriksens stabile tilstand timer efter hændelsen ganske forbløffende spillede kampen til ende, og gav alt, hvad de havde i sig foran et dansk publikum, som bakkede smukt op på denne på mange måder chokerende aften i Parken.

Den danske målmandsstjerne var først på banen med brystet skudt frem, inden kampen blev genoptaget. Kort forinden havde han trøstet Christian Eriksens rystede kæreste, mens alt endnu var uvist. Kunne han have reddet Finlands mål? Det er så evigt ligegyldigt.

Passede sin opgaver defensivt og offensivt på en vanvittig dag på kontoret, som aldrig vil blive glemt. Gav, hvad han havde i sig, i den tid, han var på banen, og gav aldrig op.

Man kunne ikke ønske sig en mere velegnet kaptajn og leder end Kjær, som udstråler format på en fodboldbane, når krisen for alvor kradser. Ilede symptomatisk til for at hjælpe Eriksen som en af de første, og lagde en trøstende arm om Eriksens kæreste, da det så sortest ud.

'AC' overtog taktstokken i forsvaret, efter at kaptajn Simon Kjær lod sig udskifte kort efter 1-0-målet til Finland. Den unge dansker er Champions League-vinder. Det format skinner ud af ham. Hatten af.

Var Danmarks bedste før kampen blev afbrudt, efter hans indkast til Eriksen. Den 24-årige jyde fortsatte med sin iver, sine tekniske og offensive kvaliteter, da kampen blev fløjtet igang på ny. Mistede han sin opdækning ved 1-0-målet? Måske. Men tænk engang, at han overhovedet kunne spille videre.

Midtbane-spilleren var en stor inspirator i den surrealistiske anden halvleg. Konstanst dirrigerende og opmuntrende. Imens lå hans midtbanekollega på hopitalet få hundrede meter væk. Tog ansvaret for at sparke det danske straffespark. Sikke et overskud.

Fra tårer af rædsel til total fight for Danmark. Den danske krigsminister på midtbanen manglede sin 10'er. Men han skruede bare endnu mere op for offerviljen for sin holdkammerater, da kampen blev genoptaget.

Du skulle bare vinde én kamp i dag, og det gjorde du. Alt det bedste herfra.

Røg over på ønskepositionen som frontløber i anden halvleg og fightede sig til straffesparket. Fine indlæg i første halvleg og ikke mindst et tilbageløb, der gav klapsalver fra alle kanter af Parken. Fightede i samtlige de tre og en halv time, som kampen varede.

Han var ikke nogen kanin i startopstillingen, men heller ikke nogen ræv. På sin vante hjemmebane spillede han sin kun syvende kamp i nationaldragten som den mest uerfarne på en chokerende aften. Var tæt på at komme på måltavlen efter en pasning fra Eriksen, men det fine skud blev taget.

Følelserne væltede ud af kroppen på Barcelona-spilleren, der er meget troende og straks bad til de højere magter for sin ven og holdkammerat. Han ofrede sig, og dribleturene blev også vellykkede efter pausen.

Indskiftere:

Erstattede Kaptajn Kjær, da det for alvor brændte på, og Danmark var kommet bagud. Gik ind på holdet i en grotesk svær situation, men viste stor klasse i sit forvsarsspil. Forbilledligt.

Skiftet ind efter 43 minutter i stedet for Christian Eriksen. Det var med tung krop og mange følelser, at han kom i spil i stedet for ham, alle tankerne var på. Ansigtet skulle flere gange lige tørres af, mens han gik sine trin ind. Fik banket en god afslutning på mål og var hele tiden til rådighed for sine medspillere.

Skiftet ind efter 64 minutter i stedet for Jonas Wind. Han forsøgte, men der kom ikke nogen af de gode og vellykkede aktioner fra kunstneren.

Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Daniel Wass. Nu har han for første gang i karrieren tabt en landskamp efter 37 kampe. Men det er lige meget.

Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Thomas Delaney. Fyldte på med sin fysik, men tiden var knap, og det blev aldrig farligt for alvor fra den store gut. Han bomber bare næste gang.

Endelig fans i Parken, endelig EM - og så dette. Kasper Hjulmands første år som dansk landstræner har været helt usædvanligt og fyldt med modgang. Men manden har ikke ladet sig påvirke, og har kløet på med stort gåpåmod. Her til aften inspirerede han sine spillere til en mandfolkepræstation.