Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark fik en katastrofal start på EM, da Pernille Harder og co. fredag aften blev blæst ud af banen i et 0-4-nederlag til Tyskland.

På trods af en god dansk start, var Lars Søndergaards tropper svineheldige med kun at være bagud 0-1 ved pausen, efter tyskerne flere gange havde kørt rundt med danskerne.

Tre yderligere scoringer i anden halvleg af den tyske opvisning satte dermed Danmark under kæmpe pres i EM-gruppen på en aften, hvor flere af Danmarks profiler endte med at skuffe gevaldigt.

Herunder får du B.T.s dom over danskernes præstation:



Man troede næsten ikke sine egne øjne, da hun tre gange blev reddet af stolperne og overliggeren inden for få minutter i første halvleg. 'Hvordan kunne det næsten lade sig gøre?', må hun have tænkt, da tyskerne bankede et skydetelt op i det danske felt. Generelt sikker sidste skanse inde på stregen, men var uden chance ved flere af målene. Den store fejl ved 2-0-målet trækker dog en del ned.





Av… den fejl efter 20 minutter, som resulterede i den tyske føring, den giver hende mareridt i nat. Det gjorde ondt at se på. Fik ellers en god start på kampen, men faldt gevaldigt i niveau ligesom mange af holdkammeraterne.





Klart den bedste i Danmarks bagkæde. Men det er på en billig baggrund, for det danske forsvar havde gigantiske problemer. Viste dog noget vilje i tacklingerne, men hun fik ikke sine holdkammerater med på vognen.





Når hun lægger hovedet på hovedpuden i aften og lukker øjnene, popper Svenja Huth frem. Havde det mere end svært over for den tyske stjerne, der flere gange legede med danskeren ude på kanten. Kom alt for sent i sine indgreb og stod flere gange helt forkert placeret over for sin direkte modstander. Hun er nødt til at diske op med et højere niveau de kommende kampe.





(Ud: 84.) Hun gjorde det, hun skulle, og hun var sikker med bolden. Men så heller ikke mere end det. Reddede få gange sine holdkammerater ud af ilden, men denne præstation ryger nok næppe ind på hendes top-3 i karrieren.





(Ud: 70.) Det er tydeligt, at hun har noget x-faktor med fra Real Madrid. Hun kan sætte en modstander og finte sig hele vejen til baglinjen, hvis hun gider. Stort løbepensum af den danske stjerne, der dog kom i samme problemer som Katrine Veje ude på venstrekanten. Burde have hjulpet mere i det defensive.





(Ud: 55.) Puha, hvor skal man næsten starte? Hun er bundrutineret, og hun udstråler tonsvis af erfaring. Men hvor i alverden blev den af på banen? Fuldstændig anonym i hele kampen, og hun blev overspillet gang på gang inde centralt, når tyskerne skruede op for tempoet. Hun må tage sig til hovedet ude i omklædningsrummet.





Det var på ingen måde til at se denne aften, at hun til daglig spiller på en stor fodboldadresse, Juventus. Langtfra endda. For ofte ikke hurtig nok i sin boldomgang og beslutninger inde på midten, og hun løb alt for mange meter forgæves. Den præstation glemmer hun hurtigt.





(Ud: 55.) Hun går under radaren uden for banen, men i dag var hun ét af Danmarks få lyspunkter. Kæmpede helt vildt oppe i front og jagtede enhver bold, selv om det virkede ulogisk. Sendte adskillige gange tyskerne ud efter sauerkraut med sin enorme styrke. Landstræneren skal give hende et klap på skulderen på vej hjem i bussen.





'Giv hende bolden, og hun gør, hvad der passer hende!' Sådan lyder det normalt om anføreren, men det tårnhøje niveau havde hun overhovedet ikke fundet frem mod Tyskland. Man sad konstant med følelsen af, at hun slet, slet ikke var med i kampen. Hun er Danmarks superstjerne, og vi skal kunne forvente langt, langt mere. Helt ekstremt skuffende indsats.





(Ud: 55.) 'Wow', må de fleste have siddet og tænkt, da hun pludselig pillede bolden ned fra højderne og efterfølgende hamrede bolden mod det lange hjørne af målet. SÅ tæt på en suveræn scoring af stortalentet, men det blev kun lige ved og næsten. Hun nåede dog trods alt at få hele stadion til at måbe. Godkendt kamp af den danske angriber under svære betingelser.





Lignede i de første syv minutter, at han havde sat sit hold perfekt op. Men derfra gik det så også galt. Fandt slet ikke nogle modtræk til sin tyske kollega Martina Voss-Tecklenburg, og selv om han prøvede med en tredobbelt indskiftning kort inde i anden halvleg, hjalp det lige lidt. Han skal sende et forandret landshold på banen til den næste kamp, ellers bliver det en hurtig billet hjem.



------

Indskiftere:



(Ind: 55.) Hun nægter at svare på spørgsmål om sin ambassadørrolle ved VM i Qatar, men hun nægter ikke at kæmpe på banen, når hun har den rød-hvide trøje på. Hun kan noget ekstraordinært som én af de få på holdet. Desværre fik hun ikke nok tid på banen til at vise det.





(Ind: 55.) Bragte nogle vildskab til et slukøret dansk hold oppe foran, og hun er en evig trussel. Blev dog aldrig for alvor sat ordentligt op af holdkammeraterne, og så endte det hele uforløst for den unge angriber.





(Ind: 55.) To gule kort på så kort tid. Skidt, skidt indhop af den unge spiller.





Uden for bedømmelse. Blev skiftet ind efter 70 minutter.



Uden for bedømmelse. Blev skiftet ind efter 84. minutter.